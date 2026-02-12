شاهد.. مدرب السنغال يستعرض كأس أفريقيا مع أسد في متنزه بري

نشر الاتحاد السنغالي لكرة القدم مقطع فيديو لمدرب "أسود التيرانغا" باب ثياو، وهو يستعرض كأس الأمم الأفريقية مع أسد حقيقي، ضمن جولة الكأس داخل البلاد التي ينظمها الاتحاد.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، أمس الثلاثاء، المدرب برفقة وفد رسمي من الاتحاد السنغالي لكرة القدم في متنزه "كيدوغو بيوبارك" البري شرقي البلاد.

وتضمنت الزيارة لقاء رمزيا بين المدرب والأسد "سونديات"، الذي يعد أيقونة رسمية للمجمع الذي يضم مناطق طبيعية وحديقة حيوانات، في مشهد يربط بين لقب المنتخب والرمز الوطني للبلاد.

وتوج منتخب السنغال بكأس أفريقيا 2025 بعد فوزه على نظيره المغربي 1-0 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في المغرب واختتمت الشهر الماضي.