شاهد.. أسطورة الملاكمة مايك تايسون يكشف الجانب المظلم من حياته

كشف أسطورة الملاكمة العالمي مايك تايسون (59 عاماً) عن الجانب المظلم من حياته بعيداً عن أضواء الحلبة. الرجل الذي لُقب بـ "أشرس رجل على وجه الأرض" اعترف بأنه خاض معركة ضد الأفكار الانتحارية والسمنة المفرطة، كادت أن تنهي حياته قبل أن ينقذه النظام الغذائي الصارم.

مايك تايسون يكشف الجانب المظلم من حياته

خلال فيديو مؤثر بالأبيض والأسود، روى تايسون كيف وصل وزنه إلى 160 كيلوغراماً (350 رطلاً) في عام 2009، واصفاً نفسه في تلك المرحلة بـ "المقرف". وأكد تايسون أن كراهيته لجسده دفعته للتفكير في إنهاء حياته، خاصة مع استحضار ذكرى شقيقته "دينيس" التي رحلت عام 1990 في سن الـ 25 بسبب توقف قلبها نتيجة وصول وزنها لـ 180 كيلوغراماً.

تايسون وإدمان "المثلجات"

اعترف بطل العالم السابق للوزن الثقيل بأن إدمانه على السكر كان لا يقل خطورة عن إدمان الكوكايين، حيث قال: "كنت أتناول ربع لتر من الآيس كريم كل ساعة تقريباً دون وعي". هذا الإسراف الغذائي أدى لارتفاع ضغط دمه لمستويات خطيرة، قبل أن يقرر في عام 2010 التحول للنظام النباتي الذي أنقذه من "حافة الهاوية".

تايسون وإدارة ترمب

لم يعد تايسون يقاتل من أجل حزام ذهبي، بل يخوض الآن معركة وطنية كبرى. فقد أصبح وجهاً لحملة "الغذاء الحقيقي" (Real Food) التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالتعاون مع وزير الصحة روبرت ف. كينيدي جونيور.

وصرح تايسون وهو يقضم تفاحة أمام الكاميرا: "نحن أقوى دولة في العالم ولدينا أكثر الناس بدانة. يجب فعل شيء حيال الأطعمة المصنعة".

ويسعى تايسون من خلال قصته الشخصية إلى تسليط الضوء على مخاطر الصناعات الغذائية في الولايات المتحدة، والتي تسببت في أزمة صحية عامة.