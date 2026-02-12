إسلام ماخاتشيف يتحدى توبوريا في نزال بالبيت الأبيض

أعلن المقاتل الداغستاني إسلام ماخاتشيف استعداده لخوض مواجهة ضد إليا توبوريا في حدث منظمة الفنون القتالية المرتقب في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، المقرر في 14 يونيو/حزيران، وهو الحدث الذي يُتوقع أن يكون الأضخم في تاريخ المنظمة.

ماخاتشيف، الذي لم يخض أي نزال منذ تتويجه بلقب وزن الويلتر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد استعداده للدفاع عن حزامه في هذه المواجهة، مشيرا إلى وجود العديد من المنافسين الذين يستحقون فرصة للقتال على اللقب، لكنه ينتظر تحديد الهدف الجديد من قبل المنظمة العالمية.

وشدد المصنف الأول عالميا في ترتيب جميع الأوزان ماخاتشيف على أنه مستعد لهذه المواجهة، مؤكدا أن فترة رمضان ستؤثر على تدريبه لمدة شهر، لكنه سيبدأ بعد ذلك تحضيراته تدريجيا ليكون جاهزا لأي موعد، سواء كان في البيت الأبيض أو أي تاريخ آخر.

يذكر أن المنظمة العالمية للفنون القتالية المختلطة قررت إحياء الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة بإقامة هذا الحدث التاريخي الذي سيقام في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في يونيو/حزيران 2026.

بينما أشارت التقارير الأولية إلى موعد في 4 يوليو/تموز، تمت لاحقا إعادة جدولته ليونيو/حزيران لأسباب لوجستية. ومن المتوقع أن تُجرى مراسم الوزن عند نصب لنكولن التذكاري الشهير.