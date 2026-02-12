بعد هدف فان دايك.. قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في البريميرليغ
سجل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هدف الفوز لفريقه ليفربول (1-0) أمام سندرلاند، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب النور، بعدما ارتقى وحول ركلة ركنية بضربة رأس متقنة سكنت الشباك.
وبحسب إحصائيات موقع ترانسفير ماركت، رفع فان دايك رصيده إلى 27 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 327 مباراة، ليحتل المركز الرابع في قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة، مقتربا بفارق هدف واحد فقط عن المركز الثالث.
ويتصدر القائمة أسطورة تشيلسي جون تيري، بينما يواصل فان دايك مطاردة رقم غاري كاهيل سعيا لاقتحام المراكز الثلاثة الأولى.
قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" (بحسب ترانسفير ماركت):
- جون تيري — 41 هدفا
- إيان مارشال — 33 هدفا
- غاري كاهيل — 28 هدفا
- فيرجيل فان دايك — 27 هدفا
- ويليام غالاس — 25 هدفا
- جوليون ليسكوت — 24 هدفا
- مات إليوت — 22 هدفا
- لوران كوسيلني — 22 هدفا
- سامي هيبيا — 22 هدفا
- كريغ داوسون — 21 هدفا
المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية