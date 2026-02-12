رياضة|الدوري الإنجليزي

بعد هدف فان دايك.. قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في البريميرليغ

SUNDERLAND, ENGLAND - FEBRUARY 11: Virgil van Dijk of Liverpool scores the winning goal via a deflection off Habib Diarra (19) of Sunderland during the Premier League match between Sunderland and Liverpool at Stadium of Light on February 11, 2026 in Sunderland, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
فيرجيل فان دايك يسجل هدف فوز ليفربول على سندرلاند (غيتي)
Published On 12/2/2026
آخر تحديث: 17:32 (توقيت مكة)

سجل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هدف الفوز لفريقه ليفربول (1-0) أمام سندرلاند، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب النور، بعدما ارتقى وحول ركلة ركنية بضربة رأس متقنة سكنت الشباك.

وبحسب إحصائيات موقع ترانسفير ماركت، رفع فان دايك رصيده إلى 27 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 327 مباراة، ليحتل المركز الرابع في قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة، مقتربا بفارق هدف واحد فقط عن المركز الثالث.

ويتصدر القائمة أسطورة تشيلسي جون تيري، بينما يواصل فان دايك مطاردة رقم غاري كاهيل سعيا لاقتحام المراكز الثلاثة الأولى.

قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" (بحسب ترانسفير ماركت):

  • جون تيري — 41 هدفا
  • إيان مارشال — 33 هدفا
  • غاري كاهيل — 28 هدفا
  • فيرجيل فان دايك — 27 هدفا
  • ويليام غالاس — 25 هدفا
  • جوليون ليسكوت — 24 هدفا
  • مات إليوت — 22 هدفا
  • لوران كوسيلني — 22 هدفا
  • سامي هيبيا — 22 هدفا
  • كريغ داوسون — 21 هدفا

 

المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية

