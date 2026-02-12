بعد هدف فان دايك.. قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في البريميرليغ

سجل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هدف الفوز لفريقه ليفربول (1-0) أمام سندرلاند، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب النور، بعدما ارتقى وحول ركلة ركنية بضربة رأس متقنة سكنت الشباك.

وبحسب إحصائيات موقع ترانسفير ماركت، رفع فان دايك رصيده إلى 27 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 327 مباراة، ليحتل المركز الرابع في قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة، مقتربا بفارق هدف واحد فقط عن المركز الثالث.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تصريحات مالك يونايتد تثير غضبا ورئيس الوزراء يطالبه بالاعتذار

تصريحات مالك يونايتد تثير غضبا ورئيس الوزراء يطالبه بالاعتذار list 2 of 2 ميلنر يعادل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي end of list

ويتصدر القائمة أسطورة تشيلسي جون تيري، بينما يواصل فان دايك مطاردة رقم غاري كاهيل سعيا لاقتحام المراكز الثلاثة الأولى.

قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" (بحسب ترانسفير ماركت):