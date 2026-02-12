بالفيديو.. "ألتراس" الكرامة السوري يبدع على أنغام كوكب الشرق

أبدع "ألتراس" نادي الكرامة السوري لكرة السلة المنتمي لمدينة حمص، بطريقته المميزة في التشجيع في مشهد جمع بين الطرب والحماس، حين صدحت حناجرهم بأغنية كوكب الشرق أم كلثوم "سيرة الحب"، لكن بروح نابضة وإيقاع يهز المدرجات.

ونشرت رابطة جماهير النادي، التي تأسست عام 2009، مقطع فيديو عبر منصاتها على مواقع التواصل، ظهرت فيه الجماهير وهي تردد الأغنية بحماس جماعي لافت، في لوحة امتزج فيها التراث الموسيقي بالشغف الرياضي، لتتحول كلمات أم كلثوم إلى نشيد تشجيعي يفيض بالانتماء.

وكان "الألتراس" قد عادوا مؤخرا إلى ممارسة نشاطهم التشجيعي المكثف في الملاعب السورية، واحتفلوا في 6 فبراير/شباط 2026 بالذكرى السابعة عشرة لتأسيس الرابطة، مؤكدين حضورهم المتجدد في المشهد الرياضي.

ويعرف ألتراس الكرامة بحضورهم القوي في مباريات فريق كرة القدم، الذي يحتل حاليا المركز العاشر في الدوري، إضافة إلى دعمهم المتواصل لفريق كرة السلة.

كما يشتهرون بالأجواء الكرنفالية التي يصنعونها في مدرجي ملعب "خالد بن الوليد" وملعب "الساروت"، حيث تتحول المباريات إلى مهرجانات ألوان وأناشيد.

ولم يقتصر دور الرابطة على التشجيع فقط، بل امتد إلى أبعاد اجتماعية وإنسانية؛ إذ سبق لها أن علقت صور 22 من شهداء النادي من لاعبين وإداريين فوق باب مقر النادي في حمص، في لفتة وفاء مؤثرة، كما أبدت اهتماما بقضايا النازحين.