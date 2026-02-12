لماذا يرتدي لاعبو برشلونة نظارات بعدسات حمراء؟

ظهر عدد من لاعبي برشلونة وهم يرتدون نظارات ذات عدسات حمراء، خلال رحلة سفر الفريق الكتالوني إلى العاصمة الإسبانية مدريد، استعدادا لمواجهة أتلتيكو في مباراة منتظرة.

ويحل برشلونة الليلة ضيفا على أتلتيكو مدريد بملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

سر النظارات الحمراء للاعبي برشلونة

وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيها عدد من لاعبي برشلونة وهم يضعون نظارات بعدسات حمراء والتي كان ماركوس يورنتي لاعب "الروخي بلانكوس" من أوائل اللاعبين الذين استخدموها، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وانضم فيران توريس وإريك غارسيا وروني بردغجي ورونالد أراوخو ومارك كاسادو، إلى هذه الموضة على حد وصف الصحيفة، موضحة أن وضعها لا يتعلق بالمظهر الجمالي، بل بالناحية الصحية.

وأشارت "سبورت" إلى أن مستخدمي هذا النوع من النظارات يؤكدون أنها مفيدة في تحسين النوم، لذا يتم وضعها ليلا.

وصممت هذه النظارات خصيصا لحجب الضوء الأزرق والأخضر الاصطناعي خلال ساعات الليل، ما يحمي إنتاج هرمون الميلاتونين (ينظم النوم واليقظة ويفرزه الدماغ ليلا)، ويسهم في تحسين جودة النوم.

تغيير خطة سفر برشلونة إلى مدريد

واضطر برشلونة إلى تغيير خطة سفره المعتادة، إذ لم يسافر إلى مدريد في نفس يوم المباراة، بل في الليلة الماضية بعد تحذيرات جوية من هبوب رياح قوية يتوقع أن تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة اليوم الخميس، خاصة في إقليم كتالونيا.

ودفع الخوف من عدم القدرة على الإقلاع والوصول في الوقت المناسب إلى اعتماد رحلة ليلية للسفر إلى مدريد، ما أتاح ظهور اللاعبين الثلاثة بالنظارات المذكورة بدلا من الشفافة المعتادة.

ومن بين من يرتدون هذه النظارات لامين جمال نجم برشلونة، لكنه في هذه الرحلة لم يضعها حفاظا على "مظهره الرسمي" الذي يؤكد من خلاله أنه يحمل مسؤولية الفريق على عاتقه على حد تعبير "سبورت".

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المنتظرة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة اليوم عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 22:00 بتوقيت القاهرة، علما بأن لقاء الإياب بين الفريقين سيقام على ملعب كامب نو يوم 3 مارس/آذار المقبل.