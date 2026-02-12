تصريحات مالك يونايتد تثير غضبا ورئيس الوزراء يطالبه بالاعتذار

طالب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رجل الأعمال البريطاني السير جيم راتكليف بتقديم اعتذار، بعد تصريحات قال فيها إن المملكة المتحدة "تعرضت للاستعمار من قبل المهاجرين"، معتبرًا أن هذه التصريحات "مسيئة وخاطئة".

وجاءت تصريحات راتكليف، الشريك المالك لنادي مانشستر يونايتد ومؤسس ورئيس شركة "إينيوس" للصناعات الكيميائية، خلال مشاركته في قمة الصناعة الأوروبية بمدينة أنتويرب البلجيكية، حيث تحدث عن التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه بريطانيا.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، قال راتكليف إن من بين تلك التحديات "الارتفاع غير المسبوق في معدلات الهجرة"، مضيفا: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد فيه 9 ملايين أشخاص يحصلون على إعانات، مع تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين. لقد تعرضت المملكة المتحدة للاستعمار، وهذا يكلف الكثير من المال".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ميلنر يعادل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

ميلنر يعادل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي list 2 of 2 موجة إقالات غير مسبوقة تضرب مدربي أوروبا عام 2026 end of list

كما أشار إلى أن عدد سكان بريطانيا ارتفع -بحسب تقديره- من 58 مليونا عام 2020 إلى 70 مليونا حاليا، أي بزيادة 12 مليونا نسمة. غير أن بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني تُظهر أن عدد السكان بلغ نحو 67 مليونا منتصف عام 2020، وقرابة 70 مليونا منتصف عام 2024، فيما كان عدد السكان عام 2000 نحو 58.9 مليونا.

وردّ ستارمر على هذه التصريحات مساء الأربعاء، قائلا إن بريطانيا "دولة فخورة ومتسامحة ومتنوعة"، مضيفا: "ينبغي لجيم راتكليف أن يعتذر".

وكان راتكليف قد اعتبر في المقابلة أن ستارمر "ربما لطيف أكثر من اللازم"، داعيا السياسيين إلى اتخاذ "قرارات صعبة" لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح. كما وصف زعيم حزب "ريفورم يو كيه" نايجل فاراج بأنه "رجل ذكي وذو نوايا حسنة".

وقال راتكليف إن معالجة قضايا مثل الهجرة والاعتماد على الإعانات الاجتماعية تتطلب إجراءات قد تكون غير شعبية، مضيفا أن القادة بحاجة إلى "الشجاعة" لاتخاذ مثل هذه القرارات.