قائمة لاعبي الوسط المرشحين لتدعيم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية عدة أن نادي ريال مدريد يسعى لتعزيز تشكيلته هذا الصيف، وتحديدًا بالتعاقد مع لاعب وسط جديد.

إليكم أبرز الأسماء المرتبطة بالملكي حتى الآن:

فيتينيا ( باريس سان جيرمان)

البرتغالي البالغ 25 عامًا، يُعد من أبرز نجوم باريس سان جيرمان، ويُعتبر الهدف الأول لريال مدريد، لكن عقده ممتد مع النادي الفرنسي حتى عام 2029، ولا توجد أي بنود تسمح برحيله قبل هذا التاريخ، مما يجعل الصفقة صعبة للغاية هذا الصيف.

رودري (مانشستر سيتي)

الإسباني البالغ 29 عامًا مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى يونيو/حزيران 2027، ويطمح النادي الإنجليزي لتجديد عقده، لكنه لم يوقع بعد.

ريال مدريد يراقبه منذ فترة طويلة، خصوصًا بعد تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة، ويحتل المرتبة الثانية في أولويات النادي بعد فيتينيا.

إنزو فرنانديز (تشيلسي)

الأرجنتيني البالغ 25 عامًا مرتبط بعقد طويل مع تشيلسي حتى عام 2032، لكن النادي الإنجليزي قد لا يضع عوائق أمام رحيله هذا الصيف مقابل مبلغ يقدر بين 100 و120 مليون يورو.

كان اسمه مرتبطًا بالريال سابقًا عندما كان لاعبًا في بنفيكا، والآن عاد ليُطرح من جديد.

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

الأرجنتيني البالغ 27 عامًا عقده ممتد مع ليفربول حتى عام 2028. يتردد اسمه كلما بحث ريال مدريد عن لاعب وسط جديد، ويُقدّر سعره بنحو 100 مليون يورو .

آدم وارتون (كريستال بالاس)

النجم الشاب البالغ 22 عامًا من أبرز مواهب الدوري الإنجليزي الممتاز. عقده ممتد مع كريستال بالاس حتى عام 2029، وهناك اهتمام من عدة أندية في الدوري الإنجليزي مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، إضافة لريال مدريد، مقابل سعر يقدر بين 70 و80 مليون يورو.

كيس سميت (إيه زد ألكمار)

الشاب البالغ 20 عامًا مرتبط بعقد مع إيه زد ألكمار حتى عام 2028. في الأشهر الأخيرة، ارتبط اسمه بشكل متزايد بريال مدريد، لكن النادي الملكي ليس الوحيد المهتم به، فبرشلونة وتشيلسي وبايرن ميونيخ ونيوكاسل أيضًا يراقبون اللاعب، مقابل سعر يقدر بنحو 60 مليون يورو.