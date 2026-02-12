رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

قائمة لاعبي الوسط المرشحين لتدعيم ريال مدريد

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe (L) celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on February 1, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
ريال مدريد يبحث عن نجوم جديدة لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية (الفرنسية)
Published On 12/2/2026
آخر تحديث: 00:55 (توقيت مكة)

ذكرت تقارير صحفية عدة أن نادي ريال مدريد يسعى لتعزيز تشكيلته هذا الصيف، وتحديدًا بالتعاقد مع لاعب وسط جديد.

إليكم أبرز الأسماء المرتبطة بالملكي حتى الآن:

فيتينيا ( باريس سان جيرمان)

البرتغالي البالغ 25 عامًا، يُعد من أبرز نجوم باريس سان جيرمان، ويُعتبر الهدف الأول لريال مدريد، لكن عقده ممتد مع النادي الفرنسي حتى عام 2029، ولا توجد أي بنود تسمح برحيله قبل هذا التاريخ، مما يجعل الصفقة صعبة للغاية هذا الصيف.

رودري (مانشستر سيتي)

الإسباني البالغ 29 عامًا مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى يونيو/حزيران 2027، ويطمح النادي الإنجليزي لتجديد عقده، لكنه لم يوقع بعد.

ريال مدريد يراقبه منذ فترة طويلة، خصوصًا بعد تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة، ويحتل المرتبة الثانية في أولويات النادي بعد فيتينيا.

MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 04: Rodri of Manchester City celebrates following the team's victory during the Carabao Cup Semi Final Second Leg match between Manchester City and Newcastle United at Etihad Stadium on February 04, 2026 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
رودري الحائز على جائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (غيتي إيميجز)

إنزو فرنانديز (تشيلسي)

الأرجنتيني البالغ 25 عامًا مرتبط بعقد طويل مع تشيلسي حتى عام 2032، لكن النادي الإنجليزي قد لا يضع عوائق أمام رحيله هذا الصيف مقابل مبلغ يقدر بين 100 و120 مليون يورو.

كان اسمه مرتبطًا بالريال سابقًا عندما كان لاعبًا في بنفيكا، والآن عاد ليُطرح من جديد.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 10: Enzo Fernandez of Chelsea controls the ball during the Premier League match between Chelsea and Leeds United at Stamford Bridge on February 10, 2026 in London, England. (Photo by Warren Little/Getty Images)
يقدم إنزو موسماً هجومياً مميزاً، حيث أصبح أول لاعب في تشيلسي يصل إلى 10 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم 2025-2026 (غيتي إيميجز)

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

الأرجنتيني البالغ 27 عامًا عقده ممتد مع ليفربول حتى عام 2028. يتردد اسمه كلما بحث ريال مدريد عن لاعب وسط جديد، ويُقدّر سعره بنحو 100 مليون يورو .

LIVERPOOL, ENGLAND - JANUARY 28: Alexis Mac Allister of Liverpool celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between Liverpool FC and Qarabag FK at Anfield on January 28, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)
يعد أحد الركائز الأساسية في ليفربول منذ انضمامه في صيف 2023، حيث ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 (غيتي إيميجز)

 

آدم وارتون (كريستال بالاس)

النجم الشاب البالغ 22 عامًا من أبرز مواهب الدوري الإنجليزي الممتاز. عقده ممتد مع كريستال بالاس حتى عام 2029، وهناك اهتمام من عدة أندية في الدوري الإنجليزي مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، إضافة لريال مدريد، مقابل سعر يقدر بين 70 و80 مليون يورو.

Soccer Football - Premier League - Crystal Palace v Chelsea - Selhurst Park, London, Britain - January 25, 2026 Crystal Palace's Adam Wharton reacts after being sent off Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
آدم وارتون شارك لأول مرة مع منتخب إنجلترا الأول في يونيو 2024، وكان ضمن التشكيلة التي حصلت على وصافة بطولة أمم أوروبا (رويترز)

كيس سميت (إيه زد ألكمار)

الشاب البالغ 20 عامًا مرتبط بعقد مع إيه زد ألكمار حتى عام 2028. في الأشهر الأخيرة، ارتبط اسمه بشكل متزايد بريال مدريد، لكن النادي الملكي ليس الوحيد المهتم به، فبرشلونة وتشيلسي وبايرن ميونيخ ونيوكاسل أيضًا يراقبون اللاعب، مقابل سعر يقدر بنحو 60 مليون يورو.

LONDON, ENGLAND - MARCH 13: Kees Smit of AZ Alkmaar during the UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 Second Leg match between Tottenham Hotspur and AZ Alkmaar at on March 13, 2025 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
كيس سميث لعب 18 مباراة في الدوري الهولندي الممتاز، سجل هدفين وصنع هدفين (غيتي إيميجز)
المصدر: مواقع إلكترونية

