ريال مدريد يفتقد مبابي قبل مواجهة سوسيداد وبنفيكا في فترة حاسمة من الموسم

يستعد فريق ريال مدريد لفترة حاسمة قد تحدد ملامح ⁠موسمه بداية بمواجهة ريال ⁠سوسيداد المتألق بعد غد السبت على أمل مواصلة الضغط على برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

تأتي الاستعدادات في ظل غياب أبرز نجوم الفريق كيليان مبابي عن تدريبين متتاليين بسبب الإصابة في الركبة اليسرى، مما قد يحرم الفريق من هدافه خاصة أم سوسيداد.

وبفضل سبعة انتصارات متتالية في ⁠الدوري، قلص ريال مدريد الفارق الذي يفصله عن برشلونة المتصدر إلى نقطة واحدة في سباق محتدم على اللقب. ومع ذلك، لا يزال القلق يخيم على ملعب ⁠سانتياغو برنابيو.

وتراجعت ثقة الفريق إثر إقالة المدرب تشابي ألونسو والخسارة أمام ألباسيتي، المنافس في الدرجة الثانية، في دور 16 بكأس ملك إسبانيا الشهر الماضي.

وساءت الأمور بخسارته 4-2 أمام بنفيكا في ختام الدور الأول بدوري أبطال أوروبا ليخفق ريال في التأهل ‌مباشرة إلى دور الستة عشر.

وبعد أن أمضى ريال مدريد معظم فترات الدور الأول من المسابقة القارية ضمن المراكز الخمسة الأولى، بدا وكأنه في طريقه لدور الستة عشر مباشرة حتى الوقت بدل الضائع. ورغم تقدمه 3-2 كان بنفيكا على شفا الخروج من المسابقة إلى أن تقدم الحارس أناتولي تروبين ليسجل هدفا برأسه في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحجز الفريق البرتغالي مقعده ⁠في الدور الفاصل بفارق الأهداف.

وأسفرت قرعة الدور الفاصل عن ⁠تكرار مواجهة الفريقين بداية بلقاء الذهاب يوم الثلاثاء في البرتغال. ويتولى المدرب الجديد ألفارو أربيلوا مهمة إعادة الأمور إلى نصابها في موسم شهد تقلبات غير متوقعة. لكن قبل المواجهة القارية، يخوض ريال اختبارا صعبا ⁠أمام سوسيداد.

ويخوض ريال سوسيداد اللقاء دون هزيمة في 10 مباريات منذ تولي المدرب بليجرينو ماتاراتسو المسؤولية في منتصف ديسمبر ⁠كانون الأول. وعزز الفريق هذا السجل بفوزه 1-صفر ⁠على مضيفه أتليتيك بيلباو في قمة الباسك أمس الأربعاء في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما سيطر على مجريات المباراة.

في هذه الأثناء، يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة. ويتساوى أتلتيكو مدريد ‌وفياريال برصيد 45 نقطة، بفارق كبير عن الصدارة.

وفي مواجهة جيرونا يوم الاثنين المقبل، يفتقد برشلونة جهود بيدري ورافينيا وجافي للإصابة، بعد أن يحل ضيفا على أتليتيكو مدريد في ‌ذهاب ‌قبل نهائي كأس الملك اليوم.

بالنسبة لريال مدريد، المعادلة واضحة: الحفاظ على تألقه المحلي، وتجاوز الملحق الأوروبي، ومواصلة الضغط على برشلونة لتجنب أي مفاجآت غير سارة.