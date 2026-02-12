لماذا تأخر ظهور حمزة عبد الكريم مع برشلونة رغم تألقه في التدريبات؟

يواجه الشاب حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المصري المعار إلى برشلونة إجراءات إدارية معقدة تعطل انطلاقته الرسمية مع الفريق الرديف للنادي الكتالوني.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ظهور حمزة عبد الكريم بقميص رديف برشلونة لن يكون قريبا كما كان متوقعا، لأسباب لا تتعلق بالجوانب الفنية، بل لإجراءات إدارية ستؤجل مشاركته لأسابيع وربما أشهر.

لماذا تأخر ظهور حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وأوضحت أن اللاعب كونه من خارج الاتحاد الأوروبي ولا يندرج ضمن اتفاقية كوتونو التي تمنح تسهيلات للاعبين من دول أفريقية معينة، يعني خضوعه لمسار قانوني أطول للحصول على التصاريح اللازمة.

وتشمل هذه الإجراءات استخراج تصريح العمل واستكمال إجراءات تسجيله كلاعب غير أوروبي ضمن الحصص المحددة، إضافة إلى المصادقات الإدارية المرتبطة بلوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ومن المحتمل أن يستغرق استكمال هذه المعاملات ما بين شهر ونصف إلى شهرين في أفضل الأحوال وفق الصحيفة ذاتها.

وتعمل إدارة برشلونة حاليا على تسجيل اللاعب مع فريق الشباب (Juvenil A) بشكل مؤقت، حيث إن القيود هناك أقل تعقيدا، إلى حين الانتهاء من الإجراءات المذكورة.

وانضم حمزة عبد الكريم (18 عاما) إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني الماضي، قادما من الأهلي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو/حزيران من العام الحالي، مع وجود بند الشراء.

عبد الكريم يتألق في تدريبات برشلونة

وأثار اللاعب المصري إعجاب الجهاز الفني وزملائه في رديف برشلونة منذ حصصه التدريبية الأولى، من خلال مهاراته العالية وجودته في الثلث الهجومي على حد تعبير "سبورت".

وعلقت الصحيفة الإسبانية على أزمة حمزة عبد الكريم بالقول "بينما انتظر جمهور برشلونة أتلتيك رؤية الموهبة المصرية سريعا على أرض الملعب، أطلت الإجراءات الإدارية برأسها كخصم صعب أمام اللاعب في بداية رحلته مع النادي الكتالوني".

وكان حمزة عبد الكريم واحدا من 4 لاعبين شباب تعاقد معهم برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية إلى جانب أغاي تافاريس وباتريسيو باسيفيكو ويوينسلي أونستين.

وأشارت "سبورت" إلى أن باسيفيكو (19 عاما) وأونستين (18 عاما) لن يكونا متاحين لرديف برشلونة لأسباب مختلفة، فالأول يواجه مشاكل بدنية إذ يعاني من آلام في العضلة الضامة تمنعه من اللعب إلى جانب حاجته للتأقلم مع أسلوب الفريق.

بينما أظهرت الأيام الأولى للثاني – القادم من رديف غينك – حاجته إلى إعداد بدني خاص، فيما لم تتطرق لوضعية تافاريس صاحب الـ16 عاما.