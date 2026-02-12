بيراميدز ينتقد جودة ملاعب مباريات الفريق بالدوري المصري

عبر المدير الرياضي لنادي بيراميدز هاني سعيد عن غضبه الشديد من إصرار المسؤولين عن إدارة الدوري المحلي على أن يخوض فريقه مبارياته في ملاعب تفتقد أبسط أساسيات كرة القدم، حسب وصفه.

وقال سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه -أمس الأربعاء- إن الملاعب التي يلعب فيها فريق بيراميدز من دون عشب تقريبا، في حين أن المنافسين يواجهون الأندية ذاتها على ملاعب أخرى ممتازة، وهو ما يعد "أمرا خارج قواعد المنافسة الشريفة على بطولة الدوري".

وأضاف أنه "إذا كان الرد على ذلك أن الأمن هو من يرفض خوض المنافسين لمبارياتهم على هذه الملاعب، فإن الأمن لن يرفض أن تقام مباريات بيراميدز كذلك خارج هذه الملاعب التي تسيء لسمعة الكرة المصرية، ومن الطبيعي أن يتساوى المتنافسون في الظروف ذاتها ويخوض جميعهم المباريات في ملاعب معروفة ومحددة ولائقة للعب كرة قدم حقيقية".

وأوضح أنه رغم الفوز أمس على إنبي ، فإنه غير سعيد بملعب بتروسبورت الذي أقيمت عليه المباراة، قائلا إن "هذه الملاعب تعرض اللاعبين للإصابات وتعطي صورة سلبية للعالم عن الكرة في مصر… طالما أن المنافسين لا يلعبون في هذه الملاعب فمن العدل ألا يلعب فيها نادي بيراميدز مبارياته".

هاني سعيد ينتقد أداء حكم مباراة إنبي

وشدد هاني سعيد على عدم رضاه عن أداء طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريق أمام إنبي، مؤكدا أنه "كان دون المستوى، وقراراته كانت غير موفقة وتأثرت بالضغط عليه، ولولا تدخلات الحكم السيئة لحقق بيراميدز انتصارا كبيرا".

وفاز بيراميدز على إنبي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث في حين يحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.