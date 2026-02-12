"ليس ناديا كبيرا".. بوستيكوغلو يهاجم إدارة توتنهام

كشف المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو عن أسماء أربعة لاعبين كان يرغب في التعاقد معهم خلال فترة تدريبه لتوتنهام هوتسبير، قبل أن تمنعه إدارة النادي من إتمام تلك الصفقات، رغم قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري الأوروبي بعد التغلب على مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 في النهائي في مايو/أيار عام 2025.

وخلال ظهوره في أحد البرامج الحوارية، أوضح بوستيكوغلو أنه كان يخطط لتعزيز الفريق بأسماء جاهزة للمنافسة في الدوري الإنجليزي بعد موسمه الأول، لكنه اصطدم بتوجه مختلف من إدارة النادي.

بوستيكوغلو.. "توتنهام ليس ناديا كبيرا"

ووصف بوستيكوغلو توتنهام بالقول أنه "ليس ناديا كبيرا"، لأنه رفض فكرة التعاقد مع لاعبين جدد.

وكشف بوستيكوغلو أنه كان يستهدف أسماء مثل البرتغالي بيدرو نيتو، والكاميروني بريان مبيومو، والغاني أنطوان سيمينيو، والدولي الإنجليزي مارك غيهي.

وأضاف بوستيكوغلو أن إصراره على تلك الأسماء هو ما كان سيمنح للنادي نفسا جديدا للانتقال من المنافسة على المراكز إلى المنافسة على الألقاب.

وكشف المدرب الأسترالي أنه كان يخشى أن تتحرك الأندية الكبرى لضم هذا النوع من اللاعبين، وهو ما حدث لاحقا.

انتقل الكاميروني بريان مبيومو إلى نادي مانشستر يونايتد.

انتقل البرتغالي بيدرو نيتو إلى نادي تشيلسي.

انتقل الغاني أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي.

انتقل مارك غيهي إلى مانشستر سيتي.

درب أنجي بوستيكوغلو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لمدة عامين تقريبا، حيث تولى منصبه رسميا في 1 يوليو/تموز عام 2023 واستمر حتى تمت إقالته في 6 يونيو/حزيران عام 2025.

قاد توتنهام في مايو/أيار عام 2025 للفوز بلقب الدوري الأوروبي بعد التغلب على مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 في النهائي، ولكنه أُقيل من منصبه بعد 16 يوما فقط من التتويج الأوروبي بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري المحلي، حيث أنهى الموسم في المركز السابع عشر.