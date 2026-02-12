شاهد.. انهيار جزء من جدار المدينة الرياضية لبرشلونة

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية (إي إف إي) يوم الأربعاء أن العواصف المصحوبة برياح قوية التي اجتاحت صباح الخميس منطقة برشلونة تسببت في أضرار بجدار وجزء من السياج المحيط بمنشآت المدينة الرياضية جوان غامبر، بين الملعبين 2 و3، كما تظهر الصور التي نشرها موقع إل تشيرينغيتو (El Chiringuito).

وقد أسقطت الرياح الشديدة قسما من السياج المعدني الذي يفصل مركز تدريب نادي برشلونة عن شارع فرانسيسك ماتسيا في سان خوان دي سبي، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات.

من جهة أخرى، قدم النادي الكتالوني موعد رحلة الفريق إلى العاصمة الإسبانية للمشاركة في مواجهة أتلتيكو مدريد مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، التي كانت مقررة أصلا صباح الخميس، وذلك تحسبا للتنبيهات الصادرة عن الحماية المدنية.

وأعلنت حكومة كتالونيا تعليق جميع الأنشطة المدرسية والجامعية والرياضية، إضافة إلى الخدمات الصحية غير الطارئة، تحسبا للرياح القوية، وناشدت المواطنين تجنب التنقلات غير الضرورية بين منتصف الليل الساعة 00:00 وحتى الساعة 20:00 من اليوم.

ويتوقع النادي الكتالوني العودة إلى مطار إل برات الليلة نفسها بعد انتهاء المباراة ضد أتلتيكو مدريد.