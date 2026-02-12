بالفيديو.. لقطة غير معتادة في الملاعب بطلها الحارس مانويل نوير

خطف حارس المرمى الألماني المخضرم مانويل نوير دور البطولة، في لقطة غير معتادة بملاعب كرة القدم، بعد أن طالب لاعب الفريق الخصم بإعادة الكرة له خلال مواجهة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدور ربع النهائي بكأس ألمانيا، مساء أمس الأربعاء.

وأظهرت لقطة متداولة عبر القنوات الرياضية، لحظة اعتراض مهاجم لايبزيغ كونراد هاردر تمريرة لنوير من داخل منطقة جزاء بايرن ميونخ، ليحتسب الحكم خطأ للحارس البالغ من العمر 39 عاما، ثم طلب قائد البافاري من اللاعب إعادة الكرة إليه واستجاب الأخير له، في مشهد ملفت.

وعلق أحد الحسابات الرياضية المتفاعلة “احترموا كبار السن”، فيما وصفها آخر بأنها “لقطة غير معتادة في كرة القدم”.

وعلى المستوى الرياضي، تمكن بايرن ميونخ من الفوز على ضيفه بهدفين دون مقابل، سجلها المهاجم الإنجليزي هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 64 وبعده بثلاث دقائق أحرز الكولومبي لويس دياز الهدف الثاني، ليتأهل البافاري إلى نصف نهائي الكأس.