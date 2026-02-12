بالوتيلي.. "تعرضت لإساءات عنصرية في الإمارات"

قال مهاجم إيطاليا السابق ماريو بالوتيلي إنه تعرض لإساءة عنصرية أثناء مباراة فريقه الاتفاق المنافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم أمام فريق دبي سيتي يوم الأربعاء.

وكتب بالوتيلي على إنستغرام بعد الخسارة 2-صفر "اليوم، خلال المباراة، تعرضت لإساءة عنصرية عدة مرات. قيل لي مرارا وتكرارا اذهب لتناول الموز. لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو في

المجتمع".

وأكد اللاعب أن مثل هذا السلوك غير مقبول في كرة القدم أو المجتمع، وأن التطبيع مع هذه التصرفات أو تبريرها يعد مرفوضًا تمامًا، مشددًا على أهمية رفع التوعية بهذا النوع من الانتهاكات لجميع اللاعبين الذين يتعرضون لها.

وأضاف بالوتيلي، الذي كان صريحا بشأن عدد من حوادث العنصرية طوال مسيرته المهنية، أنه لم يكن يتوقع أن يواجه هذه المشكلة في الإمارات، معربا عن آمله في أن يتم اتخاذ إجراءات جادة لمنع تكرار ذلك.

ولم يستجب الاتفاق ودبي سيتي على الفور لطلب التعليق.

وانضم المهاجم (35 عاما)، الذي سبق له اللعب لمانشستر سيتي وليفربول وميلان وإنتر، إلى الاتفاق الإماراتي الشهر الماضي بعد فترة في جنوة الإيطالي.