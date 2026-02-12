بالفيديو.. ناد برازيلي يقيم "جنازة رمزية" للسخرية من هبوط غريمه

شهد ملعب نادي غواراني البرازيلي واقعة استثنائية خلال استراحة الشوط الأول من مباراته الأخيرة، حيث أقام النادي وجماهيره مراسم "جنازة رمزية" لمنافسه التقليدي بونتي بريتا، بعد تأكد هبوط الأخير إلى الدرجة الثانية من دوري "باوليستا" (Campeonato Paulista).

وجاءت هذه الاحتفالية عقب خسارة بونتي بريتا يوم السبت الماضي أمام فريق بورتوغيزا في ملعب "كانيندي"، وهي النتيجة التي حسمت مغادرته للدرجة الأولى رسميا.

وفي مشهد تم تنظيمه بعناية، طلب المذيع الداخلي للملعب من المشجعين إضاءة مصابيح هواتفهم، قبل أن يتم إطفاء كشافات الملعب بالكامل لإضفاء طابع جنائزي على الحدث.

وعبر مكبرات الصوت، أعلن المذيع للجمهور نبأ هبوط الخصم التاريخي للمدينة، مما فجر موجة من الاحتفالات في المدرجات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التنافس الحاد بين قطبي مدينة كامبيناس، حيث استغل نادي غواراني تعثر غريمه لتحويل انكساره الرياضي إلى عرض جماهيري يكرس تفوقه في صراع "الديربي" المحلي.