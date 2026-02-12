بنزيمة يطيح بـ"نونيز" خارج قائمة الهلال في الدوري السعودي

شهدت الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي في الدوري السعودي للمحترفين تطورات درامية داخل جدران نادي الهلال، حيث أحدث انضمام النجم الفرنسي كريم بنزيمة تغييراً جذرياً في خارطة الفريق، مما أدى إلى ضحايا غير متوقعين في قائمة "الزعيم".

بنزيمة يلتهم نونيز.. ضريبة "الهاتريك" الأول

بعد ظهور مميز وتسجيله "ثلاثية" (هاتريك) في أولى مبارياته، أثبت نجم ريال مدريد السابق أنه الرقم الصعب في تشكيلة الهلال. هذا التألق وضع الإدارة في مأزق "الأجانب الثمانية"، مما اضطر النادي لاستبعاد المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من قائمة تسجيل الدوري السعودي للمحترفين لتجاوز حصة اللاعبين الأجانب.

وكان الهلال قد حاول تسويق ماركوس ليوناردو إلى أتلتيكو مدريد لافساح المجال، لكن فشل الصفقة أجبر المدرب سيموني إنزاغي على اتخاذ القرار الصعب بالاستغناء عن نونيز، بالإضافة إلى استبعاد بابلو ماري الوافد الجديد من فيورنتينا.

مستقبل نونيز في خطر قبل كأس العالم 2026

ويجد داروين نونيز نفسه في موقف حرج للغاية؛ فبعد استثمار الهلال لأكثر من 50 مليون يورو لضمه من ليفربول، جاء أداؤه (7 أهداف في 23 مباراة) مخيباً للتوقعات. والآن، ومع اقتراب انطلاق كأس العالم بعد أيام فقط، يواجه نونيز خطر الاستبعاد من قائمة المدرب مارسيلو بيلسا لمنتخب الأوروغواي بسبب عدم القيد، وسط تكهنات بإمكانية فسخ عقده من طرف واحد على غرار مسار رينان لودي.

كوليبالي باقٍ حتى 2027

من ناحية أخرى، واصلت إدارة الهلال تأمين ركائز الفريق الدفاعية. فبعد أسبوع من تجديد عقد روبن نيفيز، نجح النادي في إقناع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي بتمديد عقده حتى عام 2027.

كوليبالي، الذي انضم من تشيلسي في صيف 2023 مقابل 23 مليون يورو، أثبت أنه صمام أمان "الزعيم"، ليقطع الهلال الطريق أمام الأندية الراغبة في ضمه مع اقتراب نهاية عقده الأصلي في يونيو المقبل.