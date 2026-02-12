الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في تدريب مرسيليا

دخل المدرب المغربي وليد الركراكي دائرة الترشيحات لتدريب نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، وذلك عقب إقالة الإيطالي روبرتو دي زيربي من منصبه.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية بأن اسم الركراكي عُرض على إدارة النادي الجنوبي كأحد الخيارات المطروحة لقيادة الفريق فيما تبقى من موسم 2025-2026.

ورغم وجود تأييد داخلي لسيرة المدرب المغربي الذاتية، فإن التقارير أكدت عدم وجود مفاوضات رسمية أو ملموسة حتى اللحظة، حيث يقتصر الأمر حاليا على "مقترح" قيد الدراسة.

وإلى جانب الركراكي، تضم قائمة المرشحين لخلافة دي زيربي كلا من لاعب مرسيليا السابق حبيب باي، المقال مؤخرا من تدريب نادي رين الفرنسي.

كما يبرز اسم مدرب الاتحاد السعودي الحالي البرتغالي سيرجيو كونسيساو كخيار مفضل للإدارة، وإن كانت عقبة الشرط الجزائي البالغ 4.5 مليون يورو (نحو 4.9 مليون دولار) تصعّب مأمورية استقطابه.

وفي سياق الترشيحات أيضا، طُرح اسم مدرب نيجيريا إيريك شيل والمدرب السابق لمرسيليا إيغور تودور في موسم 2022-2023.

عقبات التعاقد مع الركراكي

وتواجه طموحات مرسيليا في التعاقد مع الركراكي عقبتين رئيسيتين؛ الأولى هي التزامه بعقد سار مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والثانية هي رغبته في قيادة "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم 2026.

يأتي هذا الاهتمام في وقت يشهد فيه مستقبل الركراكي مع المنتخب المغربي جملة من الشائعات، رغم النفي الرسمي الأخير لرحيله عن منصبه.

وفي وقت سابق، أشارت شبكة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) إلى أن الركراكي مصمم على ترك منصبه بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على خسارة "أسود الأطلس" في نهائي كأس الأمم الأفريقية على أرضه أمام السنغال.

لكن الجامعة الملكية لكرة القدم (الاتحاد المغربي) نفت الأخبار المتداولة بشأن الركراكي، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 التي يشارك فيها "أسود الأطلس".