الدوري الإنجليزي الممتاز: نتائج الجولة 26 وترتيب الفرق
Published On 12/2/2026|
آخر تحديث: 01:26 (توقيت مكة)
نستعرض نتائج الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وترتيب الفرق.
وفي ما يلي نتائج الجولة 26 من البريميرليغ:
الثلاثاء
توتنهام – نيوكاسل يونايتد 1 – 2
تشلسي – ليدز يونايتد 2 – 2
إيفرتون – بورنموث 1 – 2
ويستهام – مانشستر يونايتد 1 – 1
الأربعاء
نوتنغهام فوريست – ولفرهامبتون 0 – 0
أستون فيلا – برايتون 1 – 0
مانشستر سيتي – فولهام 3 – 0
كريستال بالاس – بيرنلي 2 – 3
سندرلاند – ليفربول 0 – 1
ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز:
- أرسنال- 56 نقطة
- مانشستر سيتي- 53
- أستون فيلا- 50
- مانشستر يونايتد- 45
- تشلسي- 44
- ليفربول- 42
- برنتفورد- 39
- إيفرتون- 37
- بورنموث- 37
- نيوكاسل يونايتد- 36
- سندرلاند- 36
- فولهام- 34
- كريستال بالاس- 32
- برايتون- 31
- ليدز يونايتد- 30
- توتنهام- 29
- نوتنغهام فوريست- 27
- ويستهام- 24
- بيرنلي- 18
- ولفرهامبتون- 9
المصدر: الفرنسية