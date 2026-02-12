رياضة|الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي الممتاز: نتائج الجولة 26 وترتيب الفرق

SUNDERLAND, ENGLAND - FEBRUARY 11: Mohamed Salah of Liverpool takes a shot whilst under pressure from Lutsharel Geertruida of Sunderland during the Premier League match between Sunderland and Liverpool at Stadium of Light on February 11, 2026 in Sunderland, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
 سندرلاند خسر بملعبه أمام ليفربول في البريميرليغ (غيتيز)
Published On 12/2/2026
آخر تحديث: 01:26 (توقيت مكة)

نستعرض نتائج الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وترتيب الفرق.

وفي ما يلي نتائج الجولة 26 من البريميرليغ:

الثلاثاء
توتنهام – نيوكاسل يونايتد 1 – 2
تشلسي – ليدز يونايتد 2 – 2
إيفرتون – بورنموث 1 – 2
ويستهام – مانشستر يونايتد 1 – 1

الأربعاء
نوتنغهام فوريست – ولفرهامبتون 0 – 0
أستون فيلا – برايتون 1 – 0
مانشستر سيتي – فولهام 3 – 0
كريستال بالاس – بيرنلي 2 – 3
سندرلاند – ليفربول 0 – 1

ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز:

  1. أرسنال- 56 نقطة
  2.  مانشستر سيتي- 53
  3.  أستون فيلا- 50
  4.  مانشستر يونايتد- 45
  5.  تشلسي- 44
  6.  ليفربول- 42
  7.  برنتفورد- 39
  8. إيفرتون- 37
  9.  بورنموث- 37
  10.  نيوكاسل يونايتد- 36
  11.  سندرلاند- 36
  12.  فولهام- 34
  13.  كريستال بالاس- 32
  14.  برايتون- 31
  15.  ليدز يونايتد- 30
  16.  توتنهام- 29
  17.  نوتنغهام فوريست- 27
  18.  ويستهام- 24
  19.  بيرنلي- 18
  20. ولفرهامبتون- 9

 

المصدر: الفرنسية

