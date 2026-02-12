بالفيديو.. مشجعون يقتحمون الملعب ويعتدون على لاعبي فريقهم

اقتحم مشجعو فريق برازيلي أرض الملعب واعتدوا على اللاعبين خلال مباراة في الدور نصف النهائي لبطولة محلية.

وبدأت الفوضى عند الدقيقة 83 من مباراة موتو كلوب وآي بي (IAPE) في إياب نصف نهائي بطولة ولاية مارانهاو، حين كان الأخير متقدما بالنتيجة بهدفين دون رد.

واقتحم مشجعو موتو كلوب الغاضبون أرضية ملعب نهوزينيو سانتوس واعتدوا على لاعبي فريقهم بسبب النتيجة التي تعني إقصاءهم من البطولة.

وتجاوز المشجعون السياج الفاصل واندفعوا نحو اللاعبين، من بينهم أندريزينيو مهاجم الفريق الذي حوصر من قبل 3 مشجعين قاموا بالاعتداء عليه في وقت دخل اللاعبون الاحتياطيون وأعضاء الجهاز الفني إلى الملعب في محاولة منهم لحماية زملائهم.

واضطرت الشرطة العسكرية للتدخل، واستخدمت رذاذ الفلفل والرصاص المطاطي لتفريق المشجعين.

ومع زيادة الفوضى اجتمع حكم الساحة باولو جوزيه سوزا موارو بقائدي الفريقين وأخبرهما بأنه بصدد إنهاء المباراة بعد إبلاغه من قبل قائد الشرطة العسكرية بعدم وجود "قوة أمنية كافية لضمان الأمان اللازم لاستئنافها" وفق ما ذكرت شبكة "غي غلوبو" البرازيلية.

وجاء في تقرير الحكم "في الدقيقة 38 من الشوط الثاني ومع توقف المباراة، قفز مشجعون يرتدون قميص موتو كلوب فوق السياج واقتحموا الملعب، ثم هاجموا لاعبي فريقهم باللكمات والركلات. وتم ضبط الوضع بواسطة عناصر الشرطة الموجودة".

وأضاف "لم يتم استئناف المباراة بعد ذلك وتم إنهاؤها بعد حوار الحكم مع قائدي الفريقين".

وعلّق أندريزينيو مهاجم موتو كلوب على ما جرى بالقول "أنا لا أؤيد العنف. أنا عامل وأب أسعى لكسب قوت يومي! لكن للأسف هناك مشجعون سيئو النية يذهبون إلى الملعب ويتجاوزون الخطوط الحمراء".

وتأهل إيابه إلى نهائي بطولة ولاية مارانهاو لأول مرة في تاريخه بفوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-1، بينما سيركّز موتو كلوب الذي فشل في تحقيق اللقب للعام الثامن تواليا، على الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد عام 2026 في دوري الدرجة الرابعة.