الاتحاد الإنجليزي يجدد عقد توماس توخيل حتى عام 2028

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم -اليوم الخميس- عن تجديد عقد المدرب الألماني توماس توخيل ليستمر في منصبه كمدير فني للمنتخب الأول حتى يونيو/حزيران 2028.

وصرح توخيل قائلا: "أنا سعيد للغاية وفخور بتمديد فترتي مع إنجلترا. ليس سرا على أحد أنني أحببت كل دقيقة قضيتها حتى الآن في العمل مع لاعبيّ وطاقمي التدريبي، ولا يمكنني الانتظار لقيادتهم في كأس العالم".

ويهدف هذا التمديد إلى منح توخيل الصلاحيات الكاملة لبناء مشروع طويل الأمد، يغطي مشوار المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026، وصولاً إلى التحضيرات النهائية لبطولة أمم أوروبا 2028 التي ستستضيفها بريطانيا وأيرلندا.

وتترقب الجماهير الإنجليزية الآن رؤية ثمار هذا الاستقرار، حيث يطمح توخيل لإنهاء صيام إنجلترا عن البطولات الكبرى وقيادة جيل ذهبي من المواهب الشابة، مثل جود بيلينغهام وبوكايو ساكا، نحو منصات التتويج العالمية، واضعاً نصب عينيه لقب مونديال 2026 كهدف أولي لا يتنازل عنه.

وبدأ توخيل مسيرته كمدرب رئيسي لمنتخب إنجلترا بعقد يمتد لثمانية عشر شهرا في يناير/كانون الثاني 2025، بعد فوزه بالعديد من الألقاب مع أندية كبرى مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وعلى وجه الخصوص، قاد "البلوز" للفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وحصل على جائزة أفضل مدرب للرجال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2021 تقديرا لإسهاماته المتميزة في كرة القدم الإنجليزية.