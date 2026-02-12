بالفيديو.. هدف أستون فيلا من ركنية يخطف الأنظار في البريميرليغ‬

خطف الهدف الذي سجله نادي أستون فيلا في ضيفه برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأربعاء، الأنظار بطريقة تسجيله التي بدت وكأنه متفق عليها بين اللاعبين منذ البداية.

وجاء الهدف في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، عندما حصل أستون فيلا على ركلة ركنية، نفذها اللاعب الجمايكي ليون بايلي، ولكن ما كان ملفتا لحظة اقتراب المدافع تايرون مينغز من زميله إلى الزاوية وتحدث معه ثم ذهب إلى منطقة جزاء برايتون ليرسلها بايلي عرضية بالمقاس على رأس المدافع الإنجليزي الذي سددها نحو المرمى.

وفي طريقها للمرمى لمست الكرة مدافع برايتون جاك هينشلوود لتدخل الشباك، بهدف عكسي من لمسة مينغز المتفق عليها.

واحتفى أستون فيلا بالطريقة التي جاء فيها الهدف، حيث نشر عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو للقطة منذ بدايتها، معلقا عليه "يبدو أن الجميع كانت لديهم نفس الفكرة وقد أتت ثمارها".

وكان هذا هو هدف المباراة الوحيد، الذي تمكن أستون فيلا من خلاله تعزيز مركزه الثالث في ترتيب البريميرليغ برصيد 50 نقطة، خلف الثاني مانشستر سيتي صاحب 53 نطقة.