هل يشارك رونالدو في مباراة النصر والفتح بالدوري السعودي؟

سيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، بطل المشهد المرتقب في مباراة فريقه ضد الفتح مساء السبت المقبل ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وعلى مدار أكثر من أسبوع كان رونالدو محور حديث الصحافة السعودية والعالمية، وسط جدل بشأن مستقبله مع ناديه، وأنباء رجحت رحيله، في ظل شعوره بالغضب، بحسب تقارير برتغالية، من تباين حجم الإنفاق على الأندية التابعة لصندوق الاستثمارات السعودية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رونالدو ينهي إضرابه ويعود معلنا "النصر"

رونالدو ينهي إضرابه ويعود معلنا "النصر" list 2 of 2 هل يصبح صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو؟ end of list

ووفقا للصحيفة يرى نجم ريال مدريد الإسباني السابق أن المنافسين مثل الهلال يحصلون على دعم أكبر، لاسيما بعد انتقال زميله السابق، الفرنسي كريم بنزيمة من الاتحاد إلى الهلال.

وبحسب التقارير أيضا فإن أزمة رونالدو انتهت بعودة اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق، بعد غيابه عن مباراتي النصر ضد كل من الرياض والاتحاد بالدوري، وأيضا كاراباخ التركماني في دوري أبطال آسيا الثاني التي تقام اليوم الأربعاء.

ويتوقع أن يكون رونالدو على رأس قائمة يختارها مدربه ومواطنه جورجي جيسوس لمباراة الفتح التي تقام على ملعب الأخير، ويستهدف خلالها الفوز لمواصلة تضييق الخناق على الهلال المتصدر.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن الهلال المتصدر، أما الفتح الذي يقدم مباريات مميزة ضد الكبار فلديه 24 نقطة يحتل بها المركز العاشر.