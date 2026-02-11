شاهد.. هدف "أكروباتي" رائع في دوري أبطال الخليج للأندية‬

سجل مهاجم العين الإماراتي جوناس نافو، هدفا "أكروباتيا" رائعا، في شباك مضيفه نادي سترة البحريني ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

وسجل نافو الهدف بمقصية خلفية متقنة في وقت قاتل (الدقيقة 91)، ليحسم الفوز لفريقه 1-صفر.

واحتفى الفريق الإماراتي (تحت 23 عاما) بهدف لاعبه الشاب، ووصفه بـ"العالمي والرائع"، حيث ساههم بتقدم العين إلى وصافة المجموعة برصيد 9 نقاط.