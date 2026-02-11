بالفيديو.. حارس نابولي يعاود تسديداته الصاروخية

خطفت تسديدة ركلة جزاء حارس مرمى نابولي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش ضد نادي كومو في ربع نهائي كأس إيطاليا حديث مواقع التواصل.

انبرى الحارس المعروف بقوة تسديداته الصاروخية لإحدى ركلات الجزاء التي انطلقت بقوة كبيرة لتصطدم بالعارضة الأفقية ثم بجسد حارس كومو لتعانق الشباك.

ورغم تصدي حارس نابولي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش لركلة جزاء خلال ركلات الترجيح إضافة للركلة التي نجح في تسجيلها، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتأهل فريقه؛ حيث خسر نابولي بنتيجة 7-6 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

"كرة غير مرئية"

الطريف أنه ليست المرة الأولى التي تخطف فيها تسديدات هذا الحارس الأضواء؛ ففي ديسمبر/كانون الأول 2025، وخلال مباراة نابولي ضد كالياري في دور الـ16 من كأس إيطاليا، سدد فانيا ركلة جزاء بلغت سرعتها 130 كلم، مما جعلها واحدة من أقوى ركلات الجزاء المسجلة في تاريخ كرة القدم.

وكانت التسديدة قوية جدا لدرجة أن الكاميرات التلفزيونية واجهت صعوبة في رؤية وتتبع مسار الكرة قبل استقرارها في سقف المرمى.