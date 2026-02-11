موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد غدٍ الخميس، في العاصمة مدريد، وسط شكوك بشأن مشاركة نجم الفريق البرازيلي رافينيا.

يسعى الفريق الكتالوني للحفاظ على لقبه بطلاً لكأس الملك، ويدخل برشلونة المواجهة بحالة معنوية رائعة، بعد فوزه في 17 من آخر 18 مباراة خاضها في جميع البطولات، حيث كانت خسارته الأخيرة أمام ريال سوسيداد بنتيجة (2-1) في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم يتعاف رافينيا بعد من إصابة عضلية أبعدته عن مباراتين متتاليتين، كما لم يشارك في تدريبات الفريق، الثلاثاء، ما يثير القلق بشأن جاهزيته للمواجهة المرتقبة.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026

تقام مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، غدا الخميس 12 فبراير/شباط الجاري، على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو.

وتنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

قنوات البث المباشر لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

تمتلك منصة شاهد MBC حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

سيتم بث مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عبر قناة MBC مصر 2 المفتوحة وقناة MBC ACTION.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.