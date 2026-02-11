السيتي وبايرن ميونخ يسخران من مشجع يونايتد الشهير

مازحت أندية كبرى مشجع مانشستر يونايتد الذي اشتهر مؤخرا بشعره الطويل وذلك بعد فشل فريقه في تحقيق الفوز الخامس تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانقاد مانشستر يونايتد -أمس الثلاثاء- لنتيجة التعادل 1-1 أمام مضيفه وست هام يونايتد على ملعب لندن الأولمبي لحساب الجولة 26 من البريميرليغ، وهي نتيجة أعادت المشجع واسمه فرانك إيليت لنقطة الصفر في سعيه لقص شعره.

وبعد المباراة، نشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي عبر منصة "إكس" في الولايات المتحدة، صورة لنجمه وهدّافه النرويجي إيرلنغ هالاند بشعره الطويل المفرود.

وعلّق حساب السيتي على الصورة: "لا حرج في إطالة شعرك"، في إشارة منه إلى اضطرار مشجع "الشياطين الحمر" للانتظار مرة أخرى كي يتمكن من حلاقة شعره الطويل.

وانضم الحساب الرسمي لبايرن ميونخ باللغة الإنجليزية لنظيره مانشستر سيتي، ونشر بدوره تغريدة ساخرة على إكس من المشجع الشهير باسم "ذا يونايتد ستراند".

وكتب حساب العملاق البافاري: "لا يزال هناك وقت لتصبح من مشجعي نادي بايرن ميونخ"، مرفقا التغريدة برمز رجل يقص شعره.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع للمشجع المذكور وهو يتابع المباراة من أحد صالونات الحلاقة، انتظارا لحلاقة شعره لأول مرة منذ 500 يوم بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدا إيليت (29 عاما) حزينا للغاية بعد صافرة النهاية، إذ يتعين عليه الآن انتظار تحقيق مانشستر يونايتد 5 انتصارات متتالية، من جديد.

وكان إيليت قد تعهّد في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعدم قص شعره حتى يفوز فريقه المفضل مانشستر يونايتد بخمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

ودخل "الشياطين الحمر" مباراته ضد وست هام وهو بحاجة إلى الفوز لتعزيز موقعه في المركز الرابع في جدول الترتيب، بالإضافة إلى إنقاذ المشجع من شعره الطويل، لكن المواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي.

نتائج المباريات الخمس الأخيرة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز:

مانشستر يونايتد 2-0 مانشستر سيتي.

أرسنال 2-3 مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد 3-2 فولهام.

مانشستر يونايتد 2-0 توتنهام هوتسبير.

وست هام يونايتد 1-1 مانشستر يونايتد.

إيليت يتبرع بشعره لجمعية خيرية

وقال إيليت بعد المباراة: "كلما طال الشعر، كان أفضل للأعمال الخيرية"، مشيرا إلى أنه سيتبرع بشعره لجمعية خيرية توفر الشعر المستعار للأطفال الذين فقدوا شعورهم، وفق ما ذكر موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

وعن هذا التحدي قال المشجع: "أريد فقط أن أجلب بعض البهجة لمشجعي مانشستر يونايتد في هذه الفترة الغريبة للنادي، ظننت أن الأمر سينتهي خلال 3 إلى 4 أشهر. كان الأمر مجرد مزحة لكن الأمور لم تسر كما توقعت".

وأوضح الموقع البريطاني أن الموعد الجديد المحتمل لإيليت كي يتمكن من قص شعره هو يوم 20 مارس/آذار 2026، لكن يتعين على مانشستر يونايتد الفوز على إيفرتون، كريستال بالاس، نيوكاسل يونايتد، أستون فيلا وبورنموث.