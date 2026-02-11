مرسيليا يعلن رحيل مدربه الإيطالي دي زيربي

أعلن نادي أولمبيك مرسيليا رسميا إنهاء تعاقده مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي بالتراضي بعد عام ونصف فقط من وصوله.

وأدت الهزيمة المذلة 5-0 على ملعب حديقة الأمراء أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، والهزيمة الساحقة في بروج التي أدت إلى الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، إلى إنهاء مسيرة المدرب الإيطالي في مرسيليا.

وأكد النادي في بيان نشره في حسابه على منصة إكس: "بعد مناقشات شملت جميع الأطراف المعنية في إدارة النادي – المالك، والرئيس، ومدير كرة القدم، والمدرب – تقرر إجراء تغيير في قيادة الفريق الأول. كان هذا قرارا جماعيا صعبا، تم التوصل إليه بعد دراسة متأنية، وبما يخدم مصلحة النادي في مواجهة التحديات الرياضية في المرحلة الأخيرة من الموسم".

وأضاف البيان: "يود نادي أولمبيك مرسيليا أن يشكر روبرتو دي زيربي على استثماره والتزامه واحترافه وجديته، والتي تجلت بشكل خاص في المركز الثاني الذي حققه خلال موسم 2024-2025"

وبعد وصوله في صيف عام 2024 وتحقيقه المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي، ازداد الضغط على المدرب الإيطالي البالغ من العمر 46 عاما بعد الهزيمة المذلة في ملعب حديقة الأمراء الأحد الماضي.

واعترف دي زيربي بأنه يفتقر إلى الحلول في مواجهة تراجع مستوى فريقه الذي أُقصي بالفعل من سباق دوري أبطال أوروبا بعد أن سُحق على أرضه أمام ليفربول (3-0) قبل أن يهزم في بروج (3-0).

وقال الفني الإيطالي: "ليس لدي أي تفسير؛ هذه هي المشكلة الأكبر الآن.. لو كان لدي حل لهذا الوضع، لكنت سأجده مهما كلف الأمر".

ويأمل مرسيليا -صاحب المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن باريس سان جيرمان -في استعادة توازنه عندما يواجه ضيفه سترازبورغ على أرضه في ملعب فيلودروم يوم السبت المقبل.