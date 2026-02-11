أندريك يفاجئ لاعبي ليون بهدية خاصة

أهدى النجم البرازيلي إندريك زملاءه في أولمبيك ليون الفرنسي هدية مميزة، تمثلت في أطقم حقائب "بوغا"، وذلك لتمكينهم من نقل أجهزة "بلايستيشن 5" الخاصة بهم بسهولة خلال تنقلات الفريق لخوض المباريات خارج الديار.

وجاءت المبادرة بعد نحو شهر فقط من انضمام إندريك إلى صفوف ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث حرص اللاعب الشاب على رد الجميل لزملائه عقب الاستقبال الحافل الذي حظي به عند وصوله.

وظهرت أطقم الأجهزة داخل غرفة ملابس الفريق في منشور عبر حساب أندريك على إنستغرام، في لقطة عكست الأجواء الإيجابية داخل النادي.

ويواصل إندريك لفت الأنظار في الدوري الفرنسي، سواء بأدائه القوي فوق أرضية الملعب أو بحضوره الإيجابي داخل غرفة الملابس.