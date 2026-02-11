لموشي يعد بإعادة بناء هوية منتخب تونس ويحدد هدفه في كأس العالم 2026

قال صبري لموشي مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه ⁠يعتزم منح الفريق "⁠شخصية وهوية واضحة" والعمل على تحسين الأداء قبل كأس العالم 2026.

وانفصلت تونس عن المدرب سامي الطرابلسي في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، بعد الخروج من دور 16 لكأس ⁠الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب وعينت لموشي بديلا له.

وخلال أول مؤتمر صحفي له، أشاد لموشي بالعمل الكبير الذي قام به الطرابلسي المدرب السابق وبقية أفراد الجهاز الفني، وتحقيقهم التأهل لكأس العالم ⁠للمرة السابعة.

وقال لموشي "أحترم سامي الطرابلسي ولست هنا لأنتقده لأنه مدرب محترف وقام بعمل جيد على رأس الجهاز الفني للمنتخب".

وأكد لموشي أنه يتحمل مسؤولياته كاملة ويسعى لأن يكون في مستوى ثقة الاتحاد التونسي للعبة وفي مستوى توقعات الجماهير الرياضية في تونس.

لموشي يعد بإعادة بناء هوية منتخب تونس

وأوضح لموشي "لا أملك عصا سحرية، لكنني سأعمل على منح المجموعة الثقة، وجعل ‌اللاعبين فخورين بأنفسهم وبانتمائهم، وبالتالي سنجعل كل التونسيين فخورين بمنتخبهم".

وقال المدرب إن هدفه هو بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب، بأسلوب لعب مميز وروح قتالية عالية.

وفيما يتعلق بالتحضيرات لكأس العالم 2026، أشار المدرب إلى أن المنتخب سيسعى لخوض مباريات ودية قوية أمام منتخبات متأهلة لكأس العالم، من بينها مواجهة مع كندا إحدى الدول المضيفة للبطولة، وذلك بهدف اختبار جاهزية اللاعبين ورفع وتيرة المنافسة قبل انطلاق المنافسة الرسمية.

وتحدث لموشي عن الرؤية التي ينوي اعتمادها مع المنتخب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ⁠أن الهدف هو تحسين الأداء وتعزيز تنافسية الفريق أمام المنتخبات الكبيرة.

ونفى لموشي ⁠اتخاذ أي قرارات باستبعاد ضم لاعبين من الدوري التونسي، مؤكدا أن اختياراته "ستكون وفق معايير فنية واضحة، وستوجه الدعوة لكل من بإمكانه صنع الفرق وتقديم الاضافة المجموعة مع التزامه بعلاقة شفافة ومهنية مع وسائل الإعلام".

لموشي يحدد هدفه في كأس العالم 2026

تُقام كأس العالم ⁠2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويُنظر إلى المواجهات الودية المرتقبة كفرصة لاختبار التشكيلة والانسجام الخططي بين اللاعبين قبل انطلاق النهائيات.

وقال لموشي، مدرب المنتخب ⁠التونسي، إن التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم ليس بالأمر ⁠السهل، مشيرا إلى أن تونس شاركت في البطولة ست مرات ولم تتمكن حتى الآن من تجاوز الدور الأول.

وأكد لموشي خلال حديثه عن استعدادات الفريق للبطولة أنه لا يملك أفضل تشكيلة في العالم، موضحا أنه موجود ليعمل ويحقق حلمه، وليس بالضرورة لجعل ‌الآخرين يحلمون.

وأضاف المدرب أن المنتخب التونسي سيواجه تحديات كبيرة في مجموعته، حيث سيلتقي هولندا و اليابان، التي تعد من أفضل المنتخبات الٱسيوية، إضافة إلى أوكرانيا أو بولندا أو السويد أو البانيا التي تعتبر ‌فرق ‌قوية.

وقال لموشي إن هدف الفريق هو أن يكون "منافسا حقيقيا في كل مباراة" مؤكدا أن "العمل الجاد والتحدي هما ما يهمان أكثر من أي وعد مسبق بالنتيجة".