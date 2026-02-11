بالفيديو.. مدرب برشلونة فليك يسخر من ريال مدريد

أشعل مدرب نادي برشلونة الإسباني هانزي فليك أجواء المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة نصف نهائي كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد على أرضية ملعب "متروبوليتانو"، بعدما واجه تساؤلات مباشرة حول مشوار برشلونة في البطولة.

المدرب الألماني لم يبدُ منزعجًا من الانتقادات التي وصفت طريق الفريق نحو المربع الذهبي بـ"السهل"، بل تعامل معها بثقة واضحة.

وعندما طرح أحد الصحفيين سؤالًا بشأن من يقللون من قيمة اللقب بسبب مسار النادي الكاتالوني، رد فليك بعبارة قصيرة لكنها لافتة، "اسألوا ريال مدريد".

لتتعالى همهمات في القاعة ويتحول الرد الخاطف إلى عنوانٍ بارز قبل القمة المنتظرة.

وكان ريال مدريد ودع المنافسة من ثمن النهائي أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية والذي فاز عليه برشلونة في ربع النهائي (2-1).