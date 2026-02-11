غالتييه مدرب نيوم السعودي يغير موقفه من صيام اللاعبين في رمضان

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب نيوم السعودي احترامه التام لشهر رمضان الكريم مشددا على أنه يعمل مع لاعبيه على تحقيق التوازن خلال أيامه.

وقال غالتييه في مؤتمر صحفي "هذا ثالث رمضان أقضيه في بلد مسلم -إشارة إلى موسميه مع الدحيل القطري- نحن نحترم هذا الشهر الكريم ونحرص على تحقيق التوازن بما يتناسب مع اللاعبين، ومنحهم الوقت الكافي مع عائلاتهم".

وأضاف المدرب الفرنسي "رابطة دوري المحترفين أخذت الشهر في الاعتبار عند جدولة المباريات، وهو أمر إيجابي، في أوروبا لا يكون من السهل تنظيم الأمور بهذه المرونة".

وكان غالتييه قد فجّر جدلا كبيرا قبل سنوات، بعدما وُجهت إليه شبهات بإطلاق تصريحات عنصرية وتمييزية لا سيّما فيما يتعلق بشهر رمضان وتحديدا خلال فترة عمله كمدرب لفريق نيس الفرنسي.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية وقتها أن غالتييه حاول إجبار لاعبيه المسلمين على الإفطار خلال شهر رمضان، عندما كان مدربا لنيس في موسم 2021-2022، وهو ما نفاه لاحقا.

وقال غالتييه "أتحدث مع اللاعبين وأنقل لهم وجهة نظري، لكني لا أفرض شيئا على أي أحد".

القبض على غالتييه

وفي يونيو/حزيران 2023، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على غالتييه ونجله بسبب "تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" تجاه لاعبيه المسلمين خلال فترة قيادته نيس.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية وقتها أنه تم إيقاف غالتييه ونجله على خلفية رسالة إلكترونية سربها راديو مونت كارلو في أبريل/نيسان من العام المذكور، كان المدير الرياضي لنادي نيس جوليان فورنييه قد أرسلها إلى الشركة المالكة للنادي في العام 2021.

وبحسب تلك الرسالة فإن غالتييه "كان ممتعضا من وجود اللاعبين المسلمين وأصحاب البشرة السمراء في الفريق، وسعى إلى تقليل عددهم إلى أقصى حد ممكن"، وهو ما نفاه المدرب جملة وتفصيلا.

وتولى غالتييه تدريب نيوم في يوليو/تموز الماضي، وقاد الفريق في 21 مباراة بجميع البطولات فاز في 8 منها وتعادل في 4 مقابل 9 هزائم وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ويحتل نيوم حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة جمعها من 20 مباراة.

ويحل نيوم غدا الخميس ضيفا على القادسية بملعب الأمير سعود بن جلوي في الدمام، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.