عشاء ملكي لنجوم ريال مدريد.. ومبابي وفينيسيوس يدفعان الفاتورة

اجتمع لاعبو ريال مدريد في مأدبة عشاء خاصة امتدت حتى الساعات الأولى من -فجر اليوم الأربعاء- في أحد المطاعم الشهيرة في شارع "خوسيه أباسكال" بقلب العاصمة الإسبانية.

لم يقتصر العشاء على اللاعبين المتاحين فقط، بل شهد حضور المصابين أيضاً، في إشارة واضحة إلى التكاتف والرغبة في تذليل أي فجوات داخل غرفة الملابس.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 كيف ساهمت زوجة حارس إشبيلية في تصديه لركلة جزاء حاسمة؟

كيف ساهمت زوجة حارس إشبيلية في تصديه لركلة جزاء حاسمة؟ list 2 of 2 كلوب يحدد مطالب لتولي تدريب ريال مدريد end of list

ويأتي هذا التحرك في وقت حرج من الموسم، حيث يستعد "الميرينغي" لخوض غمار المنعطف الأخير والحاسم في سباق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة خروج لاعبي ريال مدريد من المطعم، وسط حضور جماهيري كثيف كان في انتظارهم بعد انتهاء حفل العشاء.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هذا التجمع يهدف إلى تعزيز الروابط بين لاعبي الفريق قبل مرحلة الحسم الحالية، وقد تكفل نجما الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسيكليان مبابي بتغطية فاتورة الحفل بالكامل.

أوضحت ماركا أن العشاء استمر حتى الساعات الأولى من فجر الأربعاء، وكان آخر من غادر المطعم هو أسينسيو.