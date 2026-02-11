سقوط مروع وإصابة خطيرة تلقيان بظلالهما على مسابقات أولمبياد ميلانو

طغى حادث مروع على تصفيات نصف الأنبوب في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في أولمبياد ميلانو/كورتينا بإيطاليا ، اليوم الأربعاء، حيث سقطت المتزلجة الصينية ليو جيايو على الثلج بلا حراك.

وسارع المسعفون إليها وقدموا لها الإسعافات الأولية لعدة دقائق، فيما ساد الصمت المدرجات قبل أن يتم نقل بطلة العالم السابقة والحائزة على الميدالية الفضية الأولمبية لعام 2018 على زلاجة وسط تصفيق الحضور.

ولا تزال حالة ليو غير معروفة، حيث لم يكن هذا أول حادث خطير في منافسات التزلج على الجليد في إيطاليا. فقد تعرض المخضرم الأسترالي كاميرون بولتون لسقوط مروع خلال تدريبات التزلج على الجليد، أول أمس الاثنين.

واستيقظ بولتون في اليوم التالي وهو يشعر بألم في رقبته، وأظهرت الفحوصات وجود كسرين فيها، مما استدعى نقله من المنطقة الجبلية بواسطة مروحية، فيما يقول مسؤولون عن الفريق الأسترالي إن حالته مستقرة.