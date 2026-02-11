رياضة|رياضات أخرى|إيطاليا

سقوط مروع وإصابة خطيرة تلقيان بظلالهما على مسابقات أولمبياد ميلانو

سقوط مروع وإصابة خطيرة تلقيان بظلالهما على مسابقات أولمبياد ميلانو
المتزلجة الصينية ليو جيايو سقطت على الثلج بلا حراك (أسوشيتد برس)
Published On 11/2/2026
|
آخر تحديث: 21:24 (توقيت مكة)

حفظ

طغى حادث مروع على تصفيات نصف الأنبوب في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في أولمبياد ميلانو/كورتينا بإيطاليا ، اليوم الأربعاء، حيث سقطت المتزلجة الصينية ليو جيايو على الثلج بلا حراك.

وسارع المسعفون إليها وقدموا لها الإسعافات الأولية لعدة دقائق، فيما ساد الصمت المدرجات قبل أن يتم نقل بطلة العالم السابقة والحائزة على الميدالية الفضية الأولمبية لعام 2018 على زلاجة وسط تصفيق الحضور.

Medics tend to China's Liu Jiayu after she crashed during the women's snowboarding halfpipe qualifications at the 2026 Winter Olympics, in Livigno, Italy, Wednesday, Feb. 11, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)
سارع المسعفون لإنقاذ المتزلجة الصينية (أسوشيتد برس)

ولا تزال حالة ليو غير معروفة، حيث لم يكن هذا أول حادث خطير في منافسات التزلج على الجليد في إيطاليا. فقد تعرض المخضرم الأسترالي كاميرون بولتون لسقوط مروع خلال تدريبات التزلج على الجليد، أول أمس الاثنين.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

واستيقظ بولتون في اليوم التالي وهو يشعر بألم في رقبته، وأظهرت الفحوصات وجود كسرين فيها، مما استدعى نقله من المنطقة الجبلية بواسطة مروحية، فيما يقول مسؤولون عن الفريق الأسترالي إن حالته مستقرة.

المصدر: الألمانية

إعلان