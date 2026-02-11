اتفاق بين ريال مدريد ويويفا ينهي مشروع دوري السوبر الأوروبي

توصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ونادي ريال مدريد الإسباني إلى "اتفاق مبدئي" لحل "خلافاتهما القانونية المتعلقة بمشروع دوري السوبر الأوروبي"، بحسب ما أعلن الأول الأربعاء.

وقال يويفا في بيان "بعد أشهر من المناقشات التي جرت بما يخدم مصلحة كرة القدم الأوروبية، يعلن كل من ويفا ورابطة الأندية الأوروبية ونادي ريال مدريد التوصل إلى اتفاق مبادئ من أجل مصلحة كرة القدم الأوروبية للأندية".

وأضاف "سيتيح هذا الاتفاق المبدئي أيضاً حل خلافاتهم القانونية المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي، بمجرد تنفيذ هذه المبادئ".

وكان برشلونة أعلن انسحابه من المشروع السوبر الأوروبي السبت الماضي ليوجه ضربة كبيرة له ويترك ريال مدريد وحيدا.

مشروع دوري السوبر الأوروبي و5 سنوات منذ تأسيسه

وفي 19 أبريل 2021، أعلن عن مشروع دوري السوبر الأوروبي وسجلت أندية ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وميلان، وأرسنال، وتشيلسي، وإنتر ميلان، ويوفنتوس، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير أسماءها كأندية مؤسسة للبطولة الجديدة، التي تهدف إلى أن تكون بديلًا لدوري أبطال أوروبا. وتولى فلورنتينو بيريز منصب أول رئيس لدوري السوبر.

في ذلك اليوم، جاء في البيان الصادر للإعلان عن إطلاق الدوري الممتاز ما يلي: "أعلنت 12 من أهم أندية كرة القدم في أوروبا اليوم أنها توصلت إلى اتفاق لتشكيل مسابقة جديدة، وهي الدوري الممتاز، الذي تديره الأندية المؤسسة له".