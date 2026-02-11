دوري أبطال آسيا 2: الحسين يعبر استقلال والزوراء يقلب الطاولة على الوصل

عاد الحسين الأردني بانتصار ثمين من مواجهة استقلال الإيراني 1-0 الثلاثاء ضمن ذهاب ثمن النهائي (دور الـ16) في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، في مواجهة أقيمت على ملعب ستاد آل مكتوم في دبي، فيما أسقط الزوراء العراقي ضيفه الوصل الإماراتي 3-2.

وحسم ممثّل الأردن المباراة في الدقيقة 78 عن طريق يوسف أبو جلبوش "صيصا".

وتُقام مواجهة الإياب في 17 شباط/فبراير على ملعب عمّان الدولي.

دانت الأفضلية للفريق الإيراني في مجمل فترات المواجهة، لكن الحارس الضيف يزيد أبو ليلى تألق في الذود عن مرماه في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة المغربي منير الحدادي من على مشارف منطقة الجزاء (19)، وأخرى من ركلة حرة مباشرة للمهاجم علي رضا كشكي (27)، ومثلها للمهاجم سعيد سحرخيزان من داخل المنطقة (39).

وألغى الحكم في الشوط الثاني بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) بداعي التسلل، هدفين للفريق الإيراني حملا توقيع المقدوني الشمالي جاسر أساني (53) والأوزبكستاني رستمجون عاشورماتوف (63).

وأحرز أبو جلبوش الهدف الوحيد بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة استقرت إلى يمين الحارس حبيب فار عباسي (78).

وتابع أبو ليلى تصدياته، فمنع أساني من هزّ شباكه بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة (79)، قبل مرور تسديدة أمير محمد رزاقينيا الأرضية بمحاذاة القائم الأيسر (81).

الزوراء يقلب الطاولة على الوصل

وفي المباراة الثانية على ملعب الزوراء في بغداد، سجّل الأردني عامر جاموس (45+7) والكولومبي برايان رياسكوس (68 و76) أهداف الزوراء، فيما أحرز الكولومبي ميغيل بورخا (5 و65) هدفي الوصل الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع المغربي سفيان بوفتيني (27).

وتُقام مواجهة الإياب في 17 شباط/فبراير على ملعب زعبيل في دبي.

وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق بورخا الذي تابع عرضية علي صالح (5).

وطرد الحكم الطاجيكي سادولو غولمورودي مدافع الوصل بوفتيني بعد مخاشنته جاموس وذلك بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (27).

وأدرك الزوراء التعادل عبر جاموس الذي تابع كرة تهيّات أمامه بعد رأسية الظهير الأيمن البرتغالي للوصل بيدرو مالييرو (45+7).

ومنح بورخا التقدم مجددا للضيوف، بعدما تابع من مسافة قريبة كرة تصدى لها الحارس المضيف جلال حسن بعد تسديدة المالي سياكا سيديبيه (65).

وأعاد رياسكوس المواجهة إلى نقطة البداية، بعدما ترجم بنجاح تمريرة حاسمة من جاموس (68)، قبل إهداء فريقه الانتصار برأسية بعد عرضية من الجهة اليسرى للنيجيري إبراهيم غباداموسي (76).