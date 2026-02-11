شاهد.. تيفو جماهير الاتحاد السعودي يخطف الأنظار في دوري أبطال آسيا

خطف تيفو جماهير الاتحاد السعودي الأنظار في مدرجات ملعب الجوهرة بجدة خلال مواجهة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، مساء الثلاثاء.

جماهير الاتحاد تُشعل المدرجات بـ"تيفو الوحش" في ليلة تاريخية أمام الغرافة

وأظهرت لقطات مصورة شاركتها حسابات رياضية عبر المنصات وتفاعل معها ناشطون بشكل واسع، مشاهد لمدرجات الملعب التي امتلأت في زاويتين منه بتيفو يظهر فيه “نمر بمخالب بارزة” ويقابله في الزاوية الأخرى عبارة كتب عليها “أطلق العنان للوحش”، وسط تفاعل الجمهور بشكل متناسق في تحريك التيفو.

تيفو جماهير الاتحاد أمام الغرافة: مخالب النمر وأطلق العنان للوحش

وعلق المصور الرياضي علاء سعيد على أحد الفيديوهات التي شاركها من المدرجات: “لوحة اتحادية ترسم في الجوهرة أمام الغرافة، تيفو بعنوان: أطلق العنان للوحش”.

يوسف النصيري يسجل أول أهدافه مع الاتحاد السعودي

وفي المباراة سجل حسام عوار ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة ليقود الاتحاد لفوز ساحق (7-0) على ضيفه الغرافة ⁠القطري، ليضمن صاحب الأرض تقدمه لأدوار خروج المغلوب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 مباراة في المركز الخامس في مجموعة الغرب، ⁠وتجمد رصيد الفريق الزائر عند ست نقاط في المركز العاشر.

ومنح الوافد الجديد يوسف النصيري التقدم مبكرا للاتحاد في الدقيقة الثالثة بتسديدة مباشرة وأضاف عوار الهدف الثاني في الدقيقة ‌20، قبل أن يرفع الاتحاد من مستواه ويسجل خمسة أهداف بعد نهاية الاستراحة.

وجعل روغر فرنانديز النتيجة (3-0) فور بداية الشوط الثاني وسجل دانيلو ‌الهدف الرابع بضربة ⁠رأس بعد تمريرة عرضية من عوار، الذي سجل الهدف الخامس في الدقيقة 58.

وأحرز فرنانديز هدفه ‌الثاني والسادس لفريقه بعد نحو ساعة من اللعب قبل أن يختتم عوار مهرجان الأهداف للاتحاد بتسديدة منخفضة في الدقيقة 79.

في سياق متصل، سجل المهاجم المغربي يوسف النصيري أول أهدافه بقميص اتحاد جدة، حيث افتتح التسجيل لـ”العميد” في الدقيقة الـ3 من عمر اللقاء، الذي ما زال مستمرا حتى الآن بتقدم الاتحاد بسداسية نظيفة.