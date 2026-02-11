توتنهام يقيل مدربه فرانك لتراجع النتائج

أعلن نادي ⁠توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي ⁠الممتاز لكرة القدم -اليوم الأربعاء- إقالة مدربه توماس فرانك بعد تسعة ‌أشهر من توليه

المسؤولية، وذلك بعد سلسلة من النتائج السيئة التي تركت النادي الواقع في شمال لندن ⁠يحوم بفارق خمس نقاط ⁠فوق منطقة الهبوط.

وقال فريق شمال لندن: "النتائج والأداء دفعا مجلس الإدارة إلى الاستنتاج بأن التغيير في هذه المرحلة من الموسم كان ضروريا".

وزادت الضغوط مؤخرا على فرانك ⁠وتركت الهزيمة 2-1 ⁠على ملعبه أمام نيوكاسل ⁠يونايتد -أمس الثلاثاء- الفريق في المركز السادس عشر برصيد ‌29 نقطة من 26 مباراة ليقترب أكثر ‌من ‌منطقة الهبوط.