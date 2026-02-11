توتنهام يقيل مدربه فرانك لتراجع النتائج
آخر تحديث: 13:45 (توقيت مكة)
أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -اليوم الأربعاء- إقالة مدربه توماس فرانك بعد تسعة أشهر من توليه
المسؤولية، وذلك بعد سلسلة من النتائج السيئة التي تركت النادي الواقع في شمال لندن يحوم بفارق خمس نقاط فوق منطقة الهبوط.
وقال فريق شمال لندن: "النتائج والأداء دفعا مجلس الإدارة إلى الاستنتاج بأن التغيير في هذه المرحلة من الموسم كان ضروريا".
وزادت الضغوط مؤخرا على فرانك وتركت الهزيمة 2-1 على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد -أمس الثلاثاء- الفريق في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة من 26 مباراة ليقترب أكثر من منطقة الهبوط.
المصدر: وكالات