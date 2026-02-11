توتنهام يقيل مدربه فرانك لتراجع النتائج

أعلن نادي ⁠توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي ⁠الممتاز لكرة القدم -اليوم الأربعاء- إقالة مدربه توماس فرانك بعد تسعة ‌أشهر من توليه

المسؤولية، وذلك بعد سلسلة من النتائج السيئة التي تركت النادي الواقع في شمال لندن ⁠يحوم بفارق خمس نقاط ⁠فوق منطقة الهبوط.

وقال فريق شمال لندن: "النتائج والأداء دفعا مجلس الإدارة إلى الاستنتاج بأن التغيير في هذه المرحلة من الموسم كان ضروريا".

وزادت الضغوط مؤخرا على فرانك ⁠وتركت الهزيمة 2-1 ⁠على ملعبه أمام نيوكاسل ⁠يونايتد -أمس الثلاثاء- الفريق في المركز السادس عشر برصيد ‌29 نقطة من 26 مباراة ليقترب أكثر ‌من ‌منطقة الهبوط.

ويعني رحيل فرانك أن توتنهام سيبحث عن مدرب سادس خلال أقل من سبع سنوات منذ رحيل ماوريسيو بوكيتينو عام 2019.

وجرى تعيين فرانك بنهاية الموسم الماضي، بعدما أقيل أنجي بوستيكوغلو رغم أنه قاد توتنهام لأول لقب في آخر 17 عاما، من خلال الفوز بالدوري الأوروبي، وضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وحقق فرانك سمعة قوية خلال فترة عمله التي استمرت تسع سنوات مع برينتفورد، حيث نجح في تحويل النادي اللندني المتواضع إلى قوة في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكنه لم يتمكن من تكرار هذا النجاح مع توتنهام، حيث فاز فقط في 7 مباريات من أصل 26 في الدوري.

وكان آخر انتصار حققه توتنهام يوم 28 ديسمبر/كانون الأول، وكانت الخسارة أمام نيوكاسل مددت سلسلة المباريات التي لم يفز فيها توتنهام إلى 11 مباراة متتالية بالدوري.