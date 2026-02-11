رياضة|بطولات عربية|مصر

بالفيديو.. بن رمضان يسجل بفوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري المصري

بن رمضان يسجل بفوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري المصري "نادي الأهلي المصري"
الأهلي عاد للانتصارات على حساب الإسماعيلي في الدوري المصري (نادي الأهلي المصري)
Published On 11/2/2026
آخر تحديث: 20:25 (توقيت مكة)

سجل محمد علي بن رمضان وياسين مرعي في ⁠الشوط الأول في فوز الأهلي 2-صفر على ضيفه ⁠الإسماعيلي، ليعود للانتصارات في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ورفع الأهلي حامل اللقب رصيده ‌إلى 30 نقطة من 15 مباراة في المركز الثالث متأخرا بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الثاني وخمس نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر ⁠الذي خاض مباراة أكثر.

ومنح ⁠لاعب الوسط بن رمضان التقدم للأهلي بعدما استغل كرة مرتدة وأطلق ⁠تسديدة مباشرة في الشباك بالدقيقة 31.

وسجل ⁠المدافع ياسين مرعي ⁠هدف ضمان الفوز لصاحب الأرض بعدما أطلق تصويبة بقدمه اليسرى أبدلت اتجاهها ‌لتستقر في الشباك قبل دقيقتين من الاستراحة.

وحقق الأهلي فوزه الثاني ‌في ‌آخر خمس مباريات بالدوري.

المصدر: رويترز

