بالفيديو.. بن رمضان يسجل بفوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري المصري

سجل محمد علي بن رمضان وياسين مرعي في ⁠الشوط الأول في فوز الأهلي 2-صفر على ضيفه ⁠الإسماعيلي، ليعود للانتصارات في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ورفع الأهلي حامل اللقب رصيده ‌إلى 30 نقطة من 15 مباراة في المركز الثالث متأخرا بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الثاني وخمس نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر ⁠الذي خاض مباراة أكثر.

ومنح ⁠لاعب الوسط بن رمضان التقدم للأهلي بعدما استغل كرة مرتدة وأطلق ⁠تسديدة مباشرة في الشباك بالدقيقة 31.

وسجل ⁠المدافع ياسين مرعي ⁠هدف ضمان الفوز لصاحب الأرض بعدما أطلق تصويبة بقدمه اليسرى أبدلت اتجاهها ‌لتستقر في الشباك قبل دقيقتين من الاستراحة.

وحقق الأهلي فوزه الثاني ‌في ‌آخر خمس مباريات بالدوري.