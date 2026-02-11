بطولة قطر المفتوحة: ديوكوفيتش يعلن انسحابه وألكاراز وسينر أبرز المرشحين

انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثالثا عالميا ووصيف بطل أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب (التنس)، من بطولة قطر المفتوحة فئة 500 نقطة بسبب "إرهاق كبير"، حسب ما أعلن المنظمون الأربعاء عبر إنستغرام.

وكان ديوكوفيتش يستعد لخوض في قطر أول دورة له منذ نهائي ملبورن، حيث حرمه الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف أول في الأول من شباط/فبراير الحالي من لقبٍ خامس وعشرين قياسي في بطولات الغراند سلام.

وفي غياب الصربي الذي يركّز في سن الـ38 تقريبا حصرا على دورات ماسترز الألف نقطة والبطولات الكبرى، سيكون ألكاراز ومطارده المباشر في التصنيف العالمي الإيطالي يانيك سينر أبرز الأسماء المرشحة للقب في دورة الدوحة المقررة من 16 الى 21 الشهر الحالي، علما أنها سيخوضان أول دورة منذ أستراليا المفتوحة.

ومن المتوقع أن يعود حامل لقب 24 بطولة كبرى إلى منافسات رابطة اللاعبين المحترفين عبر دورة ماسترز الألف نقطة في إنديان ويلز الأمريكية في الفترة بين الرابع و15 آذار/مارس المقبل.