شاهد.. بالمر يهدر "أسهل فرص" في البريميرليغ بغرابة شديدة

أثارت إضاعة النجم الإنجليزي كول بالمر، فرصة سهلة لتسجيل هدف محقق في اللحظات الأخيرة من مواجهة فريقه تشلسي لضيفه ليذر، دهشة بين المنصات الرياضية ورواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت فيديوهات متداولة، ما حدث مع نجم تشلسي في مباراة ليدز بالبريميرليغ أمس الثلاثاء، حيث أتيحت له فرصة محققة تسجيل هدفه الثاني في المباراة وهدف الفوز للبلوز في الوقت بدل الضائع، لكنه ضيع الكرة أمام مرمى مفتوح بطريقة أدهشته وأثارت استغراب الجميع.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 السيتي وبايرن ميونخ يسخران من مشجع يونايتد الشهير

السيتي وبايرن ميونخ يسخران من مشجع يونايتد الشهير list 2 of 2 توتنهام يقيل مدربه فرانك لتراجع النتائج end of list

وأضاع بالمر الكرة في الدقيقة 95 وقبل دقيقة واحدة فقط من نهاية اللقاء في الوقت الذي كانت النتيجة تشير فيه إلى تعادل الفريقين 2-2، بعد أن تقدم تشلسي في المباراة بهدفين نظيفين سجلهما بالمر وجواو بيدرو، إلا أن إضاعة لاعب الوسط الإنجليزي للكرة بهذه الطريقة جعلته والجماهير في دهشة مما حدث لأنه عادة لا يضيع مثل هذه الفرص ويسجل أصعب منها.

وعبر ناشط رياضي عن دهشته من إضاعة الفرصة، في تدوينة شاركها عبر منصة “إكس”، معلقا: “مستحيل غير منطقي أبدا، بالمر أهدر أسهل فرصة في الموسم”، فيما كتب حساب رياضي متخصص بالدوري الإنجليزي الممتاز: “أغرب فرصة ضائعة في البريميرليغ هذا الموسم".