المغرب يواجه منتخبين من أمريكا الجنوبية استعدادا لمونديال 2026

Published On 11/2/2026|
آخر تحديث: 19:46 (توقيت مكة)
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الأربعاء أن المنتخب الوطني سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي الإكوادور وباراغواي يومي 27 و31 مارس/آذار 2026، وذلك في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم المقررة يونيو/حزيران المقبل بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وسيواجه أسود الأطلس منتخب الإكوادور يوم 27 مارس/آذار 2026 على أرضية ملعب "ميتروبوليتانو” بمدينة مدريد الإسبانية.
أما المباراة الودية الثانية، أمام منتخب باراغواي فستكون يوم 31 مارس/آذار 2026 في مدينة لانس الفرنسية.
يذكر أن المنتخب المغربي وقع في المجموعة الثالثة من نهائيات كأس العالم حيث سيواجه كلا من البرازيل وهايتي واسكتلندا.
