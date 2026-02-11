رياضة|كأس العالم 2026|المغرب

المغرب يواجه منتخبين من أمريكا الجنوبية استعدادا لمونديال 2026

المنتخب المغربي يطمح إلى تحقيق لقبه الثاني والفوز بكأس الأمم الأفريقية 2025
المنتخب المغربي يطمح إلى تكرار النتائج الإيجابية التي حققها في مونديال قطر 2026 (غيتي إيميجز)
Published On 11/2/2026
|
آخر تحديث: 19:46 (توقيت مكة)

حفظ

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الأربعاء أن المنتخب الوطني سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي الإكوادور وباراغواي يومي 27 و31 مارس/آذار 2026، وذلك في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم المقررة يونيو/حزيران المقبل بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسيواجه أسود الأطلس منتخب الإكوادور يوم 27 مارس/آذار 2026 على أرضية ملعب "ميتروبوليتانو” بمدينة مدريد الإسبانية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

أما المباراة الودية الثانية، أمام منتخب باراغواي فستكون يوم 31 مارس/آذار 2026 في مدينة لانس الفرنسية.

يذكر أن المنتخب المغربي وقع في المجموعة الثالثة من نهائيات كأس العالم حيث سيواجه كلا من البرازيل وهايتي واسكتلندا.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان