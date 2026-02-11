المغرب يواجه منتخبين من أمريكا الجنوبية استعدادا لمونديال 2026

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الأربعاء أن المنتخب الوطني سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي الإكوادور وباراغواي يومي 27 و31 مارس/آذار 2026، وذلك في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم المقررة يونيو/حزيران المقبل بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسيواجه أسود الأطلس منتخب الإكوادور يوم 27 مارس/آذار 2026 على أرضية ملعب "ميتروبوليتانو” بمدينة مدريد الإسبانية.

أما المباراة الودية الثانية، أمام منتخب باراغواي فستكون يوم 31 مارس/آذار 2026 في مدينة لانس الفرنسية.

يذكر أن المنتخب المغربي وقع في المجموعة الثالثة من نهائيات كأس العالم حيث سيواجه كلا من البرازيل وهايتي واسكتلندا.