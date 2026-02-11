الغرافة والسد في مهمة سهلة بكأس أمير قطر

يستهل الغرافة حامل لقب كأس أمير قطر لكرة القدم، والسد الأكثر تتويجا بالبطولة، مشوارهما في النسخة 54 يوم السبت المقبل، بمواجهتين بالمتناول أمام الخريطيات والمرخية من الدرجة الثانية.

ويسعى الغرافة لتجاوز سقوط قاري مدو أمام الاتحاد السعودي في جدة (0-7) في دوري أبطال آسيا للنخبة أمس الثلاثاء، وكبوة التنازل محليا عن الصدارة عقب خسارة مفاجئة أمام السيلية في المرحلة 15.

ويأمل السد صاحب الرقم القياسي بالتتويجات (19 مناسبة)، استعادة الكأس التي غادر نسختها الماضية مبكرا من ربع النهائي أمام الغرافة، معوّلا على توهّج كبير مؤخرا بسبعة انتصارات محلية منحته الصدارة، وفوزين قاريين أعاداه للمنافسة على بلوغ ثمن النهائي.

وقال الإيطالي روبيرتو مانشيني مدرب السد: "بلا شك سيكون هدفنا اللقب، لكن المسار لن يكون مفروشا بالورود، سنستعد كما يجب وسنتعامل مع تداخل المسابقات محليا وقاريا بالطريقة المثلى، وهذا يبدو الشيء الأهم في ظل استحقاقات متتالية على الواجهتين. لن نركز على مسار بعينه، فنحن فريق كبير ينافس على كل الجبهات".

وتبدو مهمة الريان وصيف النسخة الماضية سهلة في مواجهة الخور من الدرجة الثانية، من أجل تأمين مقعد ربع النهائي، في مسار يحتمل مواجهة ستكون ثأرية مع حامل اللقب في نصف النهائي.

وقال البرتغالي أرتور جورج مدرب الريان "الكؤوس لها خصوصيتها، وسط مفاجآت محتملة، وبالتالي لن نعتمد على أفضلية مسبقة من أجل عبور آمن بعيدا عن المفاجآت".

وأضاف "الكأس تعنينا، ونطمح للتتويج باللقب للعودة الى دوري أبطال آسيا للنخبة مجددا الموسم المقبل، ونملك كل المقومات اللازمة، شريطة التعامل مع المباريات كل واحدة على حدة من أجل إنجاز المهمة".

المسابقة بنظام خروج المغلوب

ويشهد الدور ثمن النهائي مواجهة واعدة بين الشمال الذي يقدم مستويات طيبة فارضا نفسه كمنافس على الدوري، مع قطر الذي استعاد البأس مؤخرا وتجاوز تعثرات المرحلة السابقة.

وفي بقية المواجهات، يلتقي العربي مع الشحانية، فيما يخوض الدحيل مهمة سهلة أمام الوعب من الدرجة الثانية، في حين يلعب الوكرة مع السيلية والأهلي مع ام صلال.

وتُقام جميع مباريات مراحل المسابقة بنظام خروج المغلوب، وفي حال استمرار التعادل خلال الوقت الأصلي، يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لتحديد الفائز، دون أوقات إضافية.

وعرفت النسخ الـ53 السابقة من المسابقة فوز ثمانية فرق فقط باللقب، أكثرها تتويجا كان السد بـ19 لقبا، يليه العربي بـ9 ألقاب، ثم الغرافة بـ8، والريان بـ6، ونال كل من الأهلي والدحيل اللقب 4 مرات، وتوّج قطر في مناسبتين، فيما حقق أم صلال اللقب مرة واحدة.