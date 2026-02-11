بالفيديو.. نجل بونو يتفوق على بنزيمة في تحد طريف

خطف مشهد طريف الأضواء في تدريبات نادي الهلال السعودي، حين تحول ختام الحصة التدريبية إلى لحظة إنسانية مليئة بالضحك والحماس، بطلها المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، ومنافسه الصغير إسحاق بونو، نجل الحارس المغربي ياسين بونو.

في أجواء عفوية، قبل بنزيما التحدي وخاض سلسلة من ركلات الترجيح أمام إسحاق، الذي ارتدى قفازي والده وكأنه يستعير منه شيئا من الهيبة والموهبة.

ولم يخيب الصغير الظن، إذ تألق على خط المرمى ونجح في التصدي لركلتين، مستفيدا ربما من الكثير من "الرفق" الذي أظهره بن زيمة الذي لم يسدد بكامل قوته، لكنه بدا مستمتعا بالمواجهة بقدر استمتاع الجميع بها.

ولم يكتف إسحاق بالتألق حارسا، بل رد التحية مهاجما، مسجلا ثلاث ركلات بثقة لافتة، كان أبرزها الركلة الأخيرة التي أطلق بعدها احتفالا مضحكا.

وانتهى التحدي بعناق دافئ بين بنزيما وخصمه الصغير، بينما كان إسحاق يشير بحماس إلى والده ياسين بونو، وكأنه يعلن بفخر: "لقد هزمت بنزيمة"