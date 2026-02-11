الدوري السعودي: ضمك يستعين بمدرب الاتحاد السابق للنجاة من الهبوط
Published On 11/2/2026|
آخر تحديث: 17:47 (توقيت مكة)
أعلن ضمك المتعثر في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الأربعاء تعاقده مع البرازيلي فابيو كاريلي المدرب السابق لغريمه الاتحاد سعيا لتفادي الهبوط.
ووجه النادي الشكر لمدربه السابق أرماندو إيفانجيليستا على منصة إكس متمنيا له التوفيق قبل أن يعلن التعاقد مع كاريلي (52 عاما) قائلا "قائد جديد".
ويعد كاريلي من الوجوه المعروفة في الدوري السعودي إذ سبق له تدريب نادي الوحدة عام 2018 والاتحاد في 2021 ويعول عليه ضمك لتفادي الهبوط إذ يحتل المركز 15 بين 18 فريقا برصيد 12 نقطة وستكون مواجهة التعاون في الجولة 22 غدا الخميس أولى مباريات كاريلي مع الفريق.
المصدر: رويترز